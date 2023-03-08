Teklif yok beklenti var

Adı Chicago Fire ile anılan golcü futbolcu, 2.5 milyon dolar civarında yıllık ücret beklentisi içinde. Siyah-beyazlı ekip ise milli oyuncuya yeni sözleşme için 18+5 milyon TL öneriyor
Siyah-beyazlıların golcü futbolcusu Cenk Tosun'un son günlerde adı Chicago Fire ile anılıyor. ABD ekibinin milli oyuncuya ilgisi olduğu belirtilirken, henüz resmi bir teklifle ne Cenk'in ne de Beşiktaş'ın kapısı çalındı. 2.5 milyon dolar yıllık ücret teklifininkendisine gelmesi halinde bunu değerlendirmeyidüşünen Tosun Paşa'ya, siyahbeyazlıkulübün yapacağı öneri de belli oldu.
2 YIL EKSTRA SÖZLEŞME
31 yaşındaki futbolcu, 3 gole daha katkı sağladığı takdirde sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl daha uzayacak ve maaşı da 10 milyon TL'den 18 milyon TL'ye çıkacak. AncakBeşiktaş yönetimi, tecrübeli isme ekstraiki yıl daha kontrat teklifi götürecek. Bu mukavelede ise Cenk'e opsiyonun üzerine 5 milyon TL daha önerilecek. Milli futbolcuya ABD'den teklif gelmemesi durumunda Beşiktaş ile 2 yıl daha ekstra kontratyapması bekleniyor.