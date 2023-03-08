Teklif yok beklenti var

Siyah-beyazlıların golcü futbolcusu Cenk Tosun'un son günlerde adı Chicago Fire ile anılıyor. ABD ekibinin milli oyuncuya ilgisi olduğu belirtilirken, henüz resmi bir teklifle ne Cenk'in ne de Beşiktaş'ın kapısı çalındı.31 yaşındaki futbolcu, 3 gole daha katkı sağladığı takdirde sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl daha uzayacak ve maaşı da 10 milyon TL'den 18 milyon TL'ye çıkacak.Bu mukavelede ise Cenk'e opsiyonun üzerine 5 milyon TL daha önerilecek. Milli futbolcuya ABD'den teklif gelmemesi durumunda