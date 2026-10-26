Üç günde bir sil baştan!

Beşiktaş'ta üst üste gelen sakatlıklar sıkıntı yaratırken teknik direktör Vincenzo Italiano'nun bugün oynanacak Başakşehir maçında yine ilk 11'de köklü bir rotasyona gideceği öğrenildi. İtaliano, 19 Ekim Pazartesi günü oynanan ve 2-0 kaybedilen Trabzonspor karşılaşmasının ardından 22 Ekim Perşembe günü Avrupa Ligi'ndeki Crystal Palace mücadelesine 8 farklı isimle çıkmıştı. İtalyan hocanın, bugünkü Başakşehir maçında da aynı sayıda rotasyona gitmesi bekleniyor. En köklü değişim ise savunmada olacak. 48 yaşındaki çalıştırıcı, perşembe akşamı ilk 11'de yer alan Taylan, Djalo, Ümit ve Outtara'yı kulübeye çekerken, Murillo, Agbadou, Emirhan ve Rıdvan başlangıç kadrosuna dönüş yapacak. Orta sahada Orkun ve Miretti'nin yokluğunda Salih, Ndidi ve Olaitan hattını düşünen deneyimli çalıştırıcı, Kartal Kayra'yı yedek soyunduracak. Hücumda da Cerny ve Vlahovic, Crystal Palace maçında oynayan İlhan Fakılı ve Hyeon-Gyu Oh'la yer değiştirecek.



TROSSARD ÇIKIŞ ARIYOR

Milli ara öncesinde topuk sakatlığı yaşayan Leandro Trossard, tedavisinin tamamlanmasının ardından oynadığı maçlarda skora katkı yapmayı başaramadı. Görev aldığı son 4 karşılaşmayı da boş geçen Belçikalı yıldızın, Başakşehir maçını yeni bir başlangıç olarak gördüğü ve takımın skor yüküne katkı sağlamaya odaklandığı belirtildi. İtaliano'nun da talebesiyle özel bir görüşme yaparak kendisine olan güvenini dile getirdiği kaydedildi. Trossard, siyah-beyazlı formayla toplam 11 maça çıkarken sadece 1 asist (Erzurumspor) ve 1 gol (Fenerbahçe) üretebildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör