Timsahlar affetmedi zirvenin yeni hakimi

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TRENDYOL 1. Lig'in 12. haftasında Bursaspor, deplasmanda Keçtaş Ankara Keçiörengücü'nü 4-2 mağlup etti. Aktepe Stadyumu'nda oynanan mücadelede yeşil-beyazlıların gollerini 15. dakikada Boutrah, 35'te Baker, 50'de İheanacho ve 66'da Lincoln Henrique kaydetti. Ev sahibinin sayılarını ise 72'de Emirhan Başyiğit kendi kalesine ve 43'te Oğuzcan Çalışkan attı. Timsahların yıldızı Lincoln çift sarıdan kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Ligde 9. galibiyetini alan Bursaspor, puanını 28'e çıkardı ve liderlik koltuğuna oturdu. Keçiörengücü ise 2. mağlubiyetini yaşayarak 20 puanda kaldı