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Giriş Tarihi: 12.9.2022

4 milyon Euro buhar oldu!

ÇAĞDAŞ HALICI
4 milyon Euro buhar oldu!

Lemos, Novak ve Bruma oturdukları yerden paralarını almaya devam edecek. Ocaktan sonra da listede yer bulamazlarsa bunun kulübe maliyeti 3.85 mliyon Euro olacak

Fenerbahçe'de evdeki hesap çarşıya uymadı… Lemos, Novak ve Bruma'yı transfer döneminde elden çıkaramayan sarı-lacivertliler, 8+3 kuralı nedeniyle 3 oyuncuyu TFF tescil listesine de dahil edemedi. 1.5 milyon Euro bonservis ödenerek 2020-21 sezonunda transfer edilen, geçen sezonu Beerschot'ta kiralık geçiren Lemos'un yıllık ücreti 850 bin Euro. Yine 2020-21 sezonunda bonservis ödenmeden alınan Filip Novak ise Fenerbahçe'den yıllık 1.5 milyon Euro kazanıyor. Çekyalı oyuncu, ülkesinde kulüp aradı ancak 32 yaşında olması nedeniyle de bunda başarılı olamayınca elde kaldı.

İKİNCİ GELEN İSİMDİ AMA…
En büyük hayal kırıklığı Bruma'da yaşandı. Lincoln'ün ardından bu sezonun 2. transferi olarak imza atan 27 yaşındaki Portekizli, hem Jesus'tan forma almakta zorlandı hem de yaşadığı sakatlık sonrası liste dışı kaldı. PSV'den kiralanan, yıllık maaşı 1.5 milyon Euro olan Bruma'nın sözleşmesindeki 'Fenerbahçe küme düşmediği takdirde zorunlu satın alma bedeli 4 milyon Euro" maddesi de eli kolu bağlamış durumda. Sonuç itibariyle 3 futbolcunun yıllık maaşları olan toplam 3 milyon 850 bin Euro, sarılacivertlilerin kasasından bu oyuncular için çıkacak.

5 MAÇTA 1 ASİST
Bruma, Fenerbahçe formasıyla toplam 5 resmi maçta 192 dakika süre aldı. Bir asist yaptı. Süper Lig'de Ümraniye karşılaşmasında 27 dakika sahada kaldı. Kasımpaşa ve Kayseri maçlarında yedek soyundu. Adana Demir ve Konya mücadelelerinde kadroda yoktu.

NOVAK
Fenerbahçe formasıyla 51 maça çıktı. 4 gol-3 asistle oynadı. Bu sezon Avrupa'da oynanan 4 karşılaşmada 74 dakika süre aldı.

LEMOS
Fenerbahçe ile toplam 15 karşılaşmaya çıkıp 1 asist yaptı. Bu sezon 5 resmi mücadelede 359 dakika forma giydi.

BİR GÖRÜŞ
GÜRCAN BİLGİÇ
Panik tercihlerinin cezası!
Bu transferlerden sadece Bruma, Jesus'un zamanında oldu. Süreç, oyuncuyu ilk 11'in parçası yapmadı. Üstüne 10 transfer daha geldi. İlk alındığında 'Yanlış' demedik. Çünkü Fenerbahçe'nin kanat oyuncusuna ihtiyacı vardı. Muhtemelen problem; oyuncunun sisteme uyum sağlamaması. Jesus, Lemos'u oynattı, hatta Tisserand'dan vazgeçti. Fakat iş geldi, 'Beni anlayan oyuncu' seçeneğine ve Gustavo Henrique kiralandı. Novak ise geldiğinden beri verimli olamadı. Performans olarak da çok geride kaldı. Belki de yollar daha önce ayrılmalıydı. Ancak kulüp o kadar iyi sözleşmeler vermiş ki futbolcular oynamamayı, ayrılmamaya tercih ettiler. Fenerbahçe bunu ilk defa yaşamıyor. Panik tercihlerinin cezasını kulüp kasası çekiyor.

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