4 milyon Euro buhar oldu!

Fenerbahçe'de evdeki hesap çarşıya uymadı…. 1.5 milyon Euro bonservis ödenerek 2020-21 sezonunda transfer edilen, geçen sezonu Beerschot'ta kiralık geçiren Lemos'un yıllık ücreti 850 bin Euro. Yine 2020-21 sezonunda bonservis ödenmeden alınanÇekyalı oyuncu, ülkesinde kulüp aradı ancak 32 yaşında olması nedeniyle de bunda başarılı olamayınca elde kaldı.En büyük hayal kırıklığı Bruma'da yaşandı. Lincoln'ün ardından bu sezonun 2. transferi olarak imza atan 27 yaşındaki Portekizli, hem Jesus'tan forma almakta zorlandı hem de yaşadığı sakatlık sonrası liste dışı kaldı.Sonuç itibariyle 3 futbolcunun yıllık maaşları olan toplam 3 milyon 850 bin Euro, sarılacivertlilerin kasasından bu oyuncular için çıkacak.Fenerbahçe formasıyla 51 maça çıktı. 4 gol-3 asistle oynadı. Bu sezon Avrupa'da oynanan 4 karşılaşmada 74 dakika süre aldı.Fenerbahçe ile toplam 15 karşılaşmaya çıkıp 1 asist yaptı. Bu sezon 5 resmi mücadelede 359 dakika forma giydi.Panik tercihlerinin cezası!transferlerden sadece Bruma, Jesus'un zamanında oldu. Süreç, oyuncuyu ilk 11'in parçası yapmadı. Üstüne 10 transfer daha geldi.Çünkü Fenerbahçe'nin kanat oyuncusuna ihtiyacı vardı. Muhtemelen problem; oyuncunun sisteme uyum sağlamaması. Jesus, Lemos'u oynattı, hatta Tisserand'dan vazgeçti. Fakat iş geldi,seçeneğine ve Gustavo Henrique kiralandı. Novak ise geldiğinden beri verimli olamadı. Performans olarak da çok geride kaldı. Belki de yollar daha önce ayrılmalıydı. Ancak kulüp o kadar iyi sözleşmeler vermiş kiFenerbahçe bunu ilk defa yaşamıyor. Panik tercihlerinin cezasını kulüp kasası çekiyor.