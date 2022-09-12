4 milyon Euro buhar oldu!

Lemos, Novak ve Bruma oturdukları yerden paralarını almaya devam edecek. Ocaktan sonra da listede yer bulamazlarsa bunun kulübe maliyeti 3.85 mliyon Euro olacak
Fenerbahçe'de evdeki hesap çarşıya uymadı… Lemos, Novakve Bruma'yı transferdöneminde eldençıkaramayan sarı-lacivertliler,8+3 kuralı nedeniyle 3 oyuncuyuTFF tescil listesine de dahiledemedi. 1.5 milyon Euro bonservis ödenerek 2020-21 sezonunda transfer edilen, geçen sezonu Beerschot'ta kiralık geçiren Lemos'un yıllık ücreti 850 bin Euro. Yine 2020-21 sezonunda bonservis ödenmeden alınan Filip Novak iseFenerbahçe'den yıllık 1.5 milyonEuro kazanıyor. Çekyalı oyuncu, ülkesinde kulüp aradı ancak 32 yaşında olması nedeniyle de bunda başarılı olamayınca elde kaldı.
İKİNCİ GELEN İSİMDİ AMA…
En büyük hayal kırıklığı Bruma'da yaşandı. Lincoln'ün ardından bu sezonun 2. transferi olarak imza atan 27 yaşındaki Portekizli, hem Jesus'tan forma almakta zorlandı hem de yaşadığı sakatlık sonrası liste dışı kaldı. PSV'den kiralanan, yıllık maaşı1.5 milyon Euro olan Bruma'nınsözleşmesindeki 'Fenerbahçe kümedüşmediği takdirde zorunlusatın alma bedeli4 milyon Euro"maddesi de elikolu bağlamış durumda. Sonuç itibariyle 3 futbolcunun yıllık maaşları olan toplam 3 milyon 850 bin Euro, sarılacivertlilerin kasasından bu oyuncular için çıkacak.
5 MAÇTA 1 ASİST Bruma, Fenerbahçeformasıyla toplam5 resmi maçta 192dakika süre aldı. Birasist yaptı. SüperLig'de Ümraniyekarşılaşmasında 27dakika sahada kaldı.Kasımpaşa ve Kayserimaçlarında yedeksoyundu. AdanaDemir ve Konyamücadelelerindekadroda yoktu.
NOVAK
Fenerbahçe formasıyla 51 maça çıktı. 4 gol-3 asistle oynadı. Bu sezon Avrupa'da oynanan 4 karşılaşmada 74 dakika süre aldı.
LEMOS
Fenerbahçe ile toplam 15 karşılaşmaya çıkıp 1 asist yaptı. Bu sezon 5 resmi mücadelede 359 dakika forma giydi.
BİR GÖRÜŞ
GÜRCAN BİLGİÇ
Panik tercihlerinin cezası! Bu transferlerden sadece Bruma, Jesus'un zamanında oldu. Süreç, oyuncuyu ilk 11'in parçası yapmadı. Üstüne 10 transfer daha geldi. İlk alındığında 'Yanlış' demedik. Çünkü Fenerbahçe'nin kanat oyuncusuna ihtiyacı vardı. Muhtemelen problem; oyuncunun sisteme uyum sağlamaması. Jesus, Lemos'u oynattı, hatta Tisserand'dan vazgeçti. Fakat iş geldi, 'Beni anlayan oyuncu' seçeneğine ve Gustavo Henrique kiralandı. Novak ise geldiğinden beri verimli olamadı. Performans olarak da çok geride kaldı. Belki de yollar daha önce ayrılmalıydı. Ancak kulüp o kadar iyi sözleşmeler vermiş ki futbolcular oynamamayı,ayrılmamaya tercih ettiler. Fenerbahçe bunu ilk defa yaşamıyor. Panik tercihlerinin cezasını kulüp kasası çekiyor.