Berisha planı: 4 milyona alıp 20’ye satacaklar!

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında Salzburg'dan 5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Mergim Berisha, beklenen performansıgösteremeyince kiralıkolarak Augsburg'a gönderildi. 25 yaşındaki forvet, Almanya Bundesliga ekibinde ise adeta yeniden doğdu. Sarı-lacivertli kulübün, sözleşmesine 4 milyonEuro'luk satın alma opsiyonukoyduğu Berisha, 22 maçta 10 gol, 4 asist kaydetti. Alman basınından Kicker'ın haberine göre; Augsburg, yıldız futbolcunun opsiyonunu kullanacak. Mali sorunları olan Augsburg'un, oyuncuya teklif gelmesi halinde ayrılığa da engel olmayacağı aktarıldı. Alman kulübünün, Berisha için belirlediği bonservis bedeli ise dudak uçuklattı. Tecrübeliforvetin, 20 milyon Euro'ya satılmasınınplanlandığı aktarıldı.