Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Haberleri Berisha planı: 4 milyona alıp 20’ye satacaklar!
Giriş Tarihi: 13.5.2023

Berisha planı: 4 milyona alıp 20’ye satacaklar!

Berisha planı: 4 milyona alıp 20’ye satacaklar!
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında Salzburg'dan 5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Mergim Berisha, beklenen performansı gösteremeyince kiralık olarak Augsburg'a gönderildi. 25 yaşındaki forvet, Almanya Bundesliga ekibinde ise adeta yeniden doğdu. Sarı-lacivertli kulübün, sözleşmesine 4 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu koyduğu Berisha, 22 maçta 10 gol, 4 asist kaydetti. Alman basınından Kicker'ın haberine göre; Augsburg, yıldız futbolcunun opsiyonunu kullanacak. Mali sorunları olan Augsburg'un, oyuncuya teklif gelmesi halinde ayrılığa da engel olmayacağı aktarıldı. Alman kulübünün, Berisha için belirlediği bonservis bedeli ise dudak uçuklattı. Tecrübeli forvetin, 20 milyon Euro'ya satılmasının planlandığı aktarıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

euronews'ten anket sonuçları manipülasyonu!
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 14 Mayıs mesajı: Türkiye Yüzyılı resmen başlayacak
Sahte Muharrem İnce dekontunu Yeniçağ muhabiri paylaşmış!
Son dakika: Başkan Erdoğan: Bu bir FETÖ taktiği! Muharrem İnce'yi aradım
SON DAKİKA: CHP'li Başkan mühür basılmış pusulalarla suçüstü yakalandı! Soruşturma başlatıldı...
Emre Altuğ'un acı günü... Babası Tuncer Altuğ hayatını kaybetti!
KONDA'dan 7'li masaya 'Seçim anketi' kıyağı! "Erdoğan'dan sil Kılıçdaroğlu ve Akşener'e yaz" operasyonu!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: TFF'den yabancı kuralı için karar!
ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris şoke etti! Kürsüye sarhoş çıktı
ARKADAŞINA GÖNDER
Berisha planı: 4 milyona alıp 20’ye satacaklar!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA