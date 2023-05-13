Berisha planı: 4 milyona alıp 20’ye satacaklar!

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında Salzburg'dan 5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı25 yaşındaki forvet, Almanya Bundesliga ekibinde ise adeta yeniden doğdu. Sarı-lacivertli kulübün,Berisha, 22 maçta 10 gol, 4 asist kaydetti. Alman basınından Kicker'ın haberine göre; Augsburg, yıldız futbolcunun opsiyonunu kullanacak. Mali sorunları olan Augsburg'un, oyuncuya teklif gelmesi halinde ayrılığa da engel olmayacağı aktarıldı. Alman kulübünün, Berisha için belirlediği bonservis bedeli ise dudak uçuklattı.