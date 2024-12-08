Beşiktaş lotoyu kazandı!

Karşılaşma öncesi derbinin sonucunun şampiyonluk yarışını etkilemeyeceğini söyleyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yenilginin ardından yine ilginç açıklamalar yaptı. Portekizli hoca şunları söyledi: "Beklediğimiz gibiydi. Orta sahayı güçlendirmek için Musrati'yi başlattılar, Rafa'yı kenara alabileceklerini düşünmüştüm. Rafa'yı herkesten iyi tanıyorum.
Rakibin maç içinde 1 pozisyonu vardı. O da en iyi özellikleri olan kontrataktan. Savaştılar, bazen savaşan takım kazanır. Günün sonunda lotoyu kazandılar, ikramiyeyi kazandılar. Bir puana bile sevineceklerdi. Böylesi bir maçta 4-5 büyük fırsat kaçıramazsın. Kaçırırsanız cezalandırılırsınız. Taraftarlarımız maçı tekrar izlesin.
Tekrar izlerlerse ne demek istediğimi anlayacaklardır. Golü önce bulsaydık farklı olurdu."
OYUNCULARIMI ELEŞTİRMEM
"Taraftarlarımızın inancını artırmak için şunu söylüyorum, yol çok uzun. Liderle fark 3 puan olarak kalabilir, en kötü senaryoda fark 6 puana çıkabilir. Biz bir kontratak takımı değiliz. Felsefemiz bu değil. Dzeko, Tadic net pozisyonlar kaçırdığı için, iki topumuz direkten döndüğü için oyuncularımı eleştiremem.
Bu kelimeyi sevemem ama şanssızdık. Şampiyonluk yarışının içindeyiz. Tüm dürüstlüğümle hakemi ve Beşiktaş'ı tebrik ediyorum
. Kazanmak için daha fazlasını yapan ve daha iyi olan taraf kaybetti.
TOPRAKTEPE'Yİ KUTLADI
Portekizli teknik adam, Beşiktaş Teknik Direktörü Serdar Topraktepe'yi tebrik etti.
DEPLASMAN SERİSİ BİTTİ!
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enerbahçe, Beşiktaş karşısında aldığı yenilgi ile hem zirve şansını kaçırdı hem de deplasmandaki 26 maçlık serisi son buldu. Son dış saha yenilgisini 4 Haziran 2023'te Galatasaray deplasmanında yaşayan sarı-lacivertliler son 26 karşılaşmada 21 galibiyet, 5 beraberlik almıştı.
Fenerbahçe, bu sezon dış sahada 7 maça çıktı. Çaykur Rizespor, Kasımpaşa, Antalyaspor, Trabzonspor ve Kayserispor karşısında galibiyet elde eden Kanarya, Göztepe ve Samsunspor ile de 2-2'lik skorlarla berabere kaldı.
DERBİLERDE YOK!
MOURINHO, bu sezon derbilerde kayıpları oynadı. Ligde ilk yenilgisini 6. hafta Kadıköy'de Galatasaray karşısında alan (1-3) Portekizli hoca, Süper Lig'de zor günlerden geçen ve 5 maçtır galibiyete hasret kalan (3M-2B) rakibine teslim oldu. Ligde 5 maçlık galibiyet serisi bitti.