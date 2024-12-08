Beşiktaş lotoyu kazandı!

Karşılaşma öncesi derbinin sonucunun şampiyonluk yarışını etkilemeyeceğini söyleyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yenilginin ardından yine ilginç açıklamalar yaptı. Portekizli hoca şunları söyledi: "Beklediğimiz gibiydi. Orta sahayı güçlendirmek için Musrati'yi başlattılar, Rafa'yı kenara alabileceklerini düşünmüştüm.Rakibin maç içinde 1 pozisyonu vardı. O da en iyi özellikleri olan kontrataktan.Tekrar izlerlerse ne demek istediğimi anlayacaklardır. Golü önce bulsaydık farklı olurdu.""Taraftarlarımızın inancını artırmak için şunu söylüyorum, yol çok uzun. Liderle fark 3 puan olarak kalabilir, en kötü senaryoda fark 6 puana çıkabilir. Biz bir kontratak takımı değiliz. Felsefemiz bu değil.Bu kelimeyi sevemem ama şanssızdık. Şampiyonluk yarışının içindeyiz.. Kazanmak için daha fazlasını yapan ve daha iyi olan taraf kaybetti.Portekizli teknik adam, Beşiktaş Teknik Direktörü Serdar Topraktepe'yi tebrik etti.enerbahçe, Beşiktaş karşısında aldığı yenilgi ile hem zirve şansını kaçırdı hem de deplasmandaki 26 maçlık serisi son buldu. Son dış saha yenilgisiniFenerbahçe, bu sezon dış sahada 7 maça çıktı. Çaykur Rizespor, Kasımpaşa, Antalyaspor, Trabzonspor ve Kayserispor karşısında galibiyet elde eden Kanarya, Göztepe ve Samsunspor ile de 2-2'lik skorlarla berabere kaldı.MOURINHO, bu sezon derbilerde kayıpları oynadı. Ligde ilk yenilgisini 6. hafta Kadıköy'de Galatasaray karşısında alan (1-3) Portekizli hoca, Süper Lig'de zor günlerden geçen ve 5 maçtır galibiyete hasret kalan (3M-2B) rakibine teslim oldu. Ligde 5 maçlık galibiyet serisi bitti.