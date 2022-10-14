Kanarya’dan Ada turu

Batshuayi beyaz noktadan galibiyeti getirdi. Valencia aynı başarıyı gösteremediARDA Güler, 11 Ağustos'ta Avrupa Ligi 3. turunda Slovacko ile oynanan rövanş maçının ardından bu sezon ikinci kez sahaya ilk 11'de çıktı. 1-1 biten o karşılaşmada 80 dakika sahada kalan 17 yaşındaki 10 numara, dün 69. dakikada yerini Batshuayi'ye bıraktı. İlk yarıda en fazla çalım atan (3), ikili mücadele kazanan (8), top çalan (3), topla buluşan 2. (40) ve başarılı uzun top atan (4) oyuncu olarak dikkat çekti.Genç yıldızın performansı taraftarı mest ederken, sosyal medyada Arda'ya övgüler yağdı.FENERBAHÇE formasıyla tek golünü 3 Eylül'de Kayserispor'a atan Pedro, sessizliğini Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde bozdu. Brezilya asıllı İtalyan oyuncu, 16. dakikada soldan Rossi'nin pasıyla son çizgiye inen Alioski'nin ceza sahasına ortasını affetmedi. Böylece kariyerindeki 13. Avrupa kupası maçında ilk kez gol sevinci yaşadı. Tecrübeli oyuncu, bu sezon Avrupa Ligi'ndeki ilk isabetli şutunu da gole çevirdi.B Grubu'ndaki diğer maçta Rennes, Dinamo Kiev'i 1-0 yendi. Ukrayna'daki savaş nedeniyle Polonya'da oynanan karşılaşmada Fransız ekibinin golünü 48'de Wooh attı. 10 puanlı Rennes ile aynı puana sahip averajla liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe arasında 27 Ekim'de Kadıköy'de oynanacak karşılaşma final havasında geçecek. Grubu lider tamamlayacak takım Son 16'ya direkt katılacak.Arda'nın yerine oyuna giren Batshuayi, Kadıköy'deki AEK Larnaca maçında olduğu gibi Rum ekibinin evinde de fileleri havalandırdı. Belçikalı oyuncu bu sezon 4. golünü atarken bunlardan 3'ünde takımını yenilgiden kurtardı.Jorge Jesus, maçtan sonra önemli bir jest yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, galibiyetin ardından futbolculara formalarını, deplasmanda takımı destekleyen KKTC'li taraftara vermesini söyleyerek tribüne gönderdi. Oyuncular da formalarını taraftarlara armağan etti.