Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Haberleri Kanarya’dan Ada turu
Giriş Tarihi: 14.10.2022

Kanarya’dan Ada turu

Kanarya’dan Ada turu

Sarı-lacivertliler, Pedro’nun golüyle ilk yarıyı önde kapattı. İkinci devrenin hemen başında Altay Bayındır’ın hatalı çıkışı sonrası VAR kararıyla penaltı geldi. Trickovski skoru eşitledi

Batshuayi beyaz noktadan galibiyeti getirdi. Valencia aynı başarıyı gösteremedi

YILDIZ GİBİ PARLADI
ARDA Güler, 11 Ağustos'ta Avrupa Ligi 3. turunda Slovacko ile oynanan rövanş maçının ardından bu sezon ikinci kez sahaya ilk 11'de çıktı. 1-1 biten o karşılaşmada 80 dakika sahada kalan 17 yaşındaki 10 numara, dün 69. dakikada yerini Batshuayi'ye bıraktı. İlk yarıda en fazla çalım atan (3), ikili mücadele kazanan (8), top çalan (3), topla buluşan 2. (40) ve başarılı uzun top atan (4) oyuncu olarak dikkat çekti. Takımına 2 faul kazandırırken %95.5 pas isabeti ile oynadı. Maçı da 50 topla buluşma, 29 pas, 89.7 pas isabet yüzdesi, 3 top kapma, 1 şut, 1 isabetli şut ile tamamladı. Genç yıldızın performansı taraftarı mest ederken, sosyal medyada Arda'ya övgüler yağdı.

KARİYER GOLÜ
FENERBAHÇE formasıyla tek golünü 3 Eylül'de Kayserispor'a atan Pedro, sessizliğini Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde bozdu. Brezilya asıllı İtalyan oyuncu, 16. dakikada soldan Rossi'nin pasıyla son çizgiye inen Alioski'nin ceza sahasına ortasını affetmedi. Böylece kariyerindeki 13. Avrupa kupası maçında ilk kez gol sevinci yaşadı. Tecrübeli oyuncu, bu sezon Avrupa Ligi'ndeki ilk isabetli şutunu da gole çevirdi.

RENNES'LE KRİTİK FİNAL
B Grubu'ndaki diğer maçta Rennes, Dinamo Kiev'i 1-0 yendi. Ukrayna'daki savaş nedeniyle Polonya'da oynanan karşılaşmada Fransız ekibinin golünü 48'de Wooh attı. 10 puanlı Rennes ile aynı puana sahip averajla liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe arasında 27 Ekim'de Kadıköy'de oynanacak karşılaşma final havasında geçecek. Grubu lider tamamlayacak takım Son 16'ya direkt katılacak.

BATSHUAYI AFFETMİYOR
Arda'nın yerine oyuna giren Batshuayi, Kadıköy'deki AEK Larnaca maçında olduğu gibi Rum ekibinin evinde de fileleri havalandırdı. Belçikalı oyuncu bu sezon 4. golünü atarken bunlardan 3'ünde takımını yenilgiden kurtardı. 2-1 biten Dinamo Kiev, 5-4 kazanılan Karagümrük ve dün attığı gol galibiyeti getirdi.

TARAFTARA FORMA JESTİ
Jorge Jesus, maçtan sonra önemli bir jest yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, galibiyetin ardından futbolculara formalarını, deplasmanda takımı destekleyen KKTC'li taraftara vermesini söyleyerek tribüne gönderdi. Oyuncular da formalarını taraftarlara armağan etti.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Asgari ücret 2023 ve EYT kapsamı için sevindiren detay! Bakan Bilgin duyurdu
SON DAKİKA: Akaryakıta yeni indirim! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte il il akaryakıt pompa fiyatları
Son dakika: TOKİ Başkanı Ömer Bulut açıkladı! Tarihi konut projesi kura çekimi ne zaman?
Son dakika: Torba yasa teklifi komisyonda! Hemen her kesimi ilgilendiriyor
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan ile Vladimir Putin arasında tarihi zirve! Enerji krizi ile boğuşan Avrupa'nın gözü bu masada...
Magnum çekiliş sonuçları sorgulama ekranı 2022 || Magnum Maserati çekiliş ve kura sonuçları son dakika açıklandı! İşte asil ve yedek sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?
Bakan Akar, Yunanistan Savunma Bakanı ile görüştü
Norveçli kuruluş Yunanistan'ın Adalar oyununu deşifre etti! Türkiye haklı: Lozan ihlali
TOKİ 2022 KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI || TOKİ sosyal konut kura çekimi ne zaman yapılacak, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan talimatı verdi: Asgari ücret 2023 için yeni hesaplar yeni rakamlar! İşte 'FARK' formülüyle asgari ücret zammı tabloları
ARKADAŞINA GÖNDER
Kanarya’dan Ada turu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA