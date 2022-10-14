Kanarya’dan Ada turu

Sarı-lacivertliler, Pedro’nun golüyle ilk yarıyı önde kapattı. İkinci devrenin hemen başında Altay Bayındır’ın hatalı çıkışı sonrası VAR kararıyla penaltı geldi. Trickovski skoru eşitledi
Batshuayi beyaz noktadan galibiyeti getirdi. Valencia aynı başarıyı gösteremedi
YILDIZ GİBİ PARLADI
ARDA Güler, 11 Ağustos'ta Avrupa Ligi 3. turunda Slovacko ile oynanan rövanş maçının ardından bu sezon ikinci kez sahaya ilk 11'de çıktı. 1-1 biten o karşılaşmada 80 dakika sahada kalan 17 yaşındaki 10 numara, dün 69. dakikada yerini Batshuayi'ye bıraktı. İlk yarıda en fazla çalım atan (3), ikili mücadele kazanan (8), top çalan (3), topla buluşan 2. (40) ve başarılı uzun top atan (4) oyuncu olarak dikkat çekti. Takımına 2 faul kazandırırken%95.5 pas isabeti ile oynadı. Maçı da50 topla buluşma, 29 pas, 89.7 pasisabet yüzdesi, 3 top kapma, 1 şut, 1isabetli şut ile tamamladı. Genç yıldızın performansı taraftarı mest ederken, sosyal medyada Arda'ya övgüler yağdı.
KARİYER GOLÜ
FENERBAHÇE formasıyla tek golünü 3 Eylül'de Kayserispor'a atan Pedro, sessizliğini Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde bozdu. Brezilya asıllı İtalyan oyuncu, 16. dakikada soldan Rossi'nin pasıyla son çizgiye inen Alioski'nin ceza sahasına ortasını affetmedi. Böylece kariyerindeki 13. Avrupa kupası maçında ilk kez gol sevinci yaşadı. Tecrübeli oyuncu, bu sezon Avrupa Ligi'ndeki ilk isabetli şutunu da gole çevirdi.
RENNES'LE KRİTİK FİNAL
B Grubu'ndaki diğer maçta Rennes, Dinamo Kiev'i 1-0 yendi. Ukrayna'daki savaş nedeniyle Polonya'da oynanan karşılaşmada Fransız ekibinin golünü 48'de Wooh attı. 10 puanlı Rennes ile aynı puana sahip averajla liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe arasında 27 Ekim'de Kadıköy'de oynanacak karşılaşma final havasında geçecek. Grubu lider tamamlayacak takım Son 16'ya direkt katılacak.
BATSHUAYI AFFETMİYOR
Arda'nın yerine oyuna giren Batshuayi, Kadıköy'deki AEK Larnaca maçında olduğu gibi Rum ekibinin evinde de fileleri havalandırdı. Belçikalı oyuncu bu sezon 4. golünü atarken bunlardan 3'ünde takımını yenilgiden kurtardı. 2-1 biten Dinamo Kiev, 5-4kazanılan Karagümrük ve dünattığı gol galibiyetigetirdi.
TARAFTARA FORMA JESTİ
Jorge Jesus, maçtan sonra önemli bir jest yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, galibiyetin ardından futbolculara formalarını, deplasmanda takımı destekleyen KKTC'li taraftara vermesini söyleyerek tribüne gönderdi. Oyuncular da formalarını taraftarlara armağan etti.