Kluivert sesleri

Vincenzo Montella ile başarılı bir sezon geçiren, Türkiye'yi Konferans Ligi'nde temsil etme hakkı kazanan Adana Demirspor, İtalyan hocanın boşluğunu sürpriz bir isimle doldurmaya hazırlanıyor.Mavi Şimşekler, Patrick Kluivert ile anlaşmaya çok yakın. De Telegraaf'ın haberine göre Adana Demirspor ile Patrick Kluivert arasında yapılan ilk görüşme olumlu sonuçlandı. Kariyerinde Kamerun Milli Takımı'nda Seedorf'un yardımcısılığını yapan, Hollanda Milli Takımı'nda Louis van Gaal ile çalışan 46 yaşındaki teknik adam