Marco Asensio ameliyat olacak

F.Bahçe'de bir türlü sakatlıktan kurtulamayan Marco Asensio
'nun ameliyat olmasına karar verildi. 30 yaşındaki on numara dün kadroya dahil edilmezken takım otobüsüyle birlikte Kadıköy'e gitti ve Alanyaspor
müsabakasını tribünden izledi. Bir süredir dizine uygulanan iğne tedavisine olumsuz yanıt veren
Asensio, yurt dışında bir operasyon geçirecek. Tecrübeli oyuncu en az 2 ay sahalardan uzak kalacak. Oyuncunun durumuyla ilgili bugün kulüp detaylı bir açıklama yapacak. Sakatlıkları sebebiyle bu sezon 6 maç kaçıran Asensio, 8 müsabakada forma giyerken 2 gol attı, 1 asist yaptı.
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Mete Efendioğlu - Editör