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Giriş Tarihi: 18.10.2026

Marco Asensio ameliyat olacak

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Samet YÜKSEL
Marco Asensio ameliyat olacak
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F.Bahçe'de bir türlü sakatlıktan kurtulamayan Marco Asensio'nun ameliyat olmasına karar verildi. 30 yaşındaki on numara dün kadroya dahil edilmezken takım otobüsüyle birlikte Kadıköy'e gitti ve Alanyaspor müsabakasını tribünden izledi. Bir süredir dizine uygulanan iğne tedavisine olumsuz yanıt veren Asensio, yurt dışında bir operasyon geçirecek. Tecrübeli oyuncu en az 2 ay sahalardan uzak kalacak. Oyuncunun durumuyla ilgili bugün kulüp detaylı bir açıklama yapacak. Sakatlıkları sebebiyle bu sezon 6 maç kaçıran Asensio, 8 müsabakada forma giyerken 2 gol attı, 1 asist yaptı.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#MARCO ASENSİO #ALANYASPOR
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Marco Asensio ameliyat olacak
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