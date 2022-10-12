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Giriş Tarihi: 13.10.2022

‘Önce imajımızı düzeltmeliyiz’

‘Önce imajımızı düzeltmeliyiz’
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, AEK Larnaca karşısında sakat oyunculardan dolayı fazla rotasyon yapmayacağını söyledi. Maça sadece sportif çerçevede baktığını ve kazanıp gruptan çıkmayı garantilemek istediğini vurgulayan Portekizli çalıştırıcı, Avrupa'da final oynamakla ilgili soruya ise şu cevabı verdi: "Avrupa Ligi her geçen gün zorlaşıyor. Geçmişe göre daha kuvvetli takımlar var. Biz de adaptasyon sürecindeyiz. Avrupa'daki kimliğimizi tekrardan kazanmak istediğimiz dönemdeyiz. Biz buraya ilk geldiğimizde takım ilk 100'de bile değildi. Şu an yanılmıyorsam 70'lerde. Öncelikle yapmamız gereken, Avrupa'daki imajımızı tekrar toparlamak. Biz maç maç bakıyoruz."

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‘Önce imajımızı düzeltmeliyiz’
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