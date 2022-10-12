‘Önce imajımızı düzeltmeliyiz’

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, AEK Larnaca karşısında sakat oyunculardan dolayı fazla rotasyon yapmayacağını söyledi. Maça sadece sportif çerçevede baktığını ve kazanıp gruptan çıkmayı garantilemek istediğini vurgulayan Portekizli çalıştırıcı, Avrupa'da final oynamakla ilgili soruya ise şu cevabı verdi: "Avrupa Ligi hergeçen gün zorlaşıyor. Geçmişegöre daha kuvvetli takımlar var.Biz de adaptasyon sürecindeyiz.Avrupa'daki kimliğimizi tekrardankazanmak istediğimiz dönemdeyiz.Biz buraya ilk geldiğimizde takım ilk100'de bile değildi. Şu an yanılmıyorsam70'lerde. Öncelikle yapmamız gereken,Avrupa'daki imajımızı tekrar toparlamak. Biz maç maç bakıyoruz."