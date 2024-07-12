Osayi imzayı atmazsa yolcu

Sarı-lacivertlilerin başarılı sağ beki Osayi Samuel ile sözleşme uzatma görüşmelerinden henüz sonuç alınamadı.Yıllık 1.8 milyon Euro alan Nijeryalı futbolcunun talebi 2.5 milyon Euro oldu. Yönetim cephesi, bu isteği yüksek bulurken görüşmeler ileri bir tarihe ertelendi.Oyuncuyu bedavaya kaybetmek istemeyen yönetim ise sezon sonunu beklemeden bu dönem gelecek teklifleri değerlendirmeye alıp Osayi'yi satacak.