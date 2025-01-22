Pavlovic de bitti bitiyor

Kadrosunu güçlendirmeye kararlı olan Fenerbahçe, Brezilyalı stoper Diego Carlos'un ardından bir ismi daha renklerine bağlamaya yaklaştı. Bir süredir temaslarını sürdüren sarı-lacivertliler, Milan forması giyen Strahinja Pavlovic'in transferinde önemli aşama kaydetti. İtalyan ekibi ile geçtiğimiz hafta resmi görüşmelerine başlayan yönetimin yaptığı ilk kiralama teklifi reddedildi. Çizme temsilcisi 18 milyon Euro'ya aldığı Sırp oyuncudan bonservis bedeli kazanmak istiyor ve bu durum Fenerbahçe'ye iletildi. Bunun üzerine teknik direktör Jose Mourinho'nun, "Çok iyi stoper" dediği 23 yaşındaki futbolcu için temaslar hızlandı.

TADİC TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Sarı-lacivertli kurmayların ikinci teklifi, 2 milyon Euro kiralama bedeli ve 18 milyon Euro satın alma opsiyonu olurken, Milan ise yaklaşık 22-23 milyon Euro talep ediyor. Milano temsilcisi, Şampiyonlar Ligi'nde bugün Girona ile oynanacak karşılaşmadan sonra kararını bildirecek. Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic'le birkaç kez telefonla görüşen Pavlovic, Türkiye ve kulüp hakkında bilgi aldı.

2.5 YILLIK KONTRATI VAR

Pavlovic, bu sezon Milan formasıyla 14 maça çıktı. 923 dakika sahada kalan Sırp oyuncu 1 gol kaydetti. 43 kez Sırbistan Milli Takımı formasını giyen 23 yaşındaki sol stoperin İtalyan temsilcisiyle olan sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.

18 milyon Euro'ya alındı

Sezon başında Milan, Pavlovic'i 18 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattı.