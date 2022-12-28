Sezon sonu 1. olacağız

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, maçın ardından yaptığı açıklamada, oyuncuları ve taraftarları tebrik ettiğini dile getirdi. Portekizli çalıştırıcı, "Seyircimiz, üst üste iki yenilgiye rağmen bize inandığını gösterdi. Onlara gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum, hep yanımızdalar.Yeni yıl öncesi taraftarı mutlu eden bir galibiyet aldık. Biz de sezon sonunda birinci olarak karşılık vermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ise şunları söylediDuran topla yediğimiz golle 1-0 mağlup duruma düştük. Belki ikinci yarının başında gol bulsaydık maç farklı yerlere gidebilirdi. Neticesinde mağlup olduk. Fenerbahçe camiasını tebrik ediyorum."İkinci golün hazırlayıcısı olan Ferdi Kadıoğlu, dün Kadıköy'de gözlerin pasını sildi. Sahada basmadık yer bırakmayan milli sol bek, attığı pasların yüzde 91.5'inde isabet sağladı. 1 ortada arkadaşını bulan Ferdi; 2 de şut pası verdi. Savunmada da işini layığıyla yaparken 11 ikili mücadeleden 9'unu kazandı.İki takımın hocası, maç öncesi birbirlerine başarı dileğinde bulundu. Fenerbahçe taraftarları, eski oyuncuları olan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel lehine tezahürat yaptı.FENERBAHÇE Başkan Vekili Erol Bilecik, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. 8 Ocak'ta oynanacak G.Saray derbisiyle ilgili de konuşan Bilecik, şu ifadeleri kullandı: "Derbiler her zaman heyecan vericidir. Galatasaray derbisi için keyifli heyecanımız var ama endişemiz yok. Galatasaray'ı çok büyük memnuniyetle misafir edeceğiz. Hak ettiğimize inandığım galibiyetle uğurlamış oluruz diye düşünüyorum."KIZ ÖĞRENCİLERDEN TEŞEKKÜR PLAKETİFenerbahçe futbol takımının Cumhuriyet Bursu verdiği 100 kız öğrenci dün Ülker Stadı'ndaydı. Taraftarların ayakta alkışladığı öğrenciler karşılaşma öncesi teknik direktör Jorge Jesus ve kaptan Altay Bayındır'a teşekkür plaketi takdim etti. Daha sonra da maç önü seremoni etkinliğine yer aldılarDÜNYA Kupası'nda Ekvador Milli Takımı'nda sakatlanan Enner Valencia, Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a 2-0 mağlup olduğu karşılaşmada 69. dakikada oyuna girmişti. Sarı-lacivertli takımın teknik patronu Jorge Jesus'un Atakaş Hatayspor karşısında ilk 11'de sahaya sürmeyi planladığı yıldız futbolcu, ağrıları olduğu için son anda kadroya dahil edilmedi. Valencia'nın milli takımındaki sakatlığının nüksettiği öğrenildi. 33 yaşındaki futbolcu, bu sezon F.Bahçe formasıyla 24 müsabakaya çıkarken 15 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.