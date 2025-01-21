Sıradaki Pavlovic!

SAĞ stopere Diego Carlos'u alan Fenerbahçe, sol stoper için de Milan forması giyen Strahinja Pavlovic'i istiyor. Sarılacivertliler, daha önce İtalyan devinin kapısını çalarken 18 milyon Euro teklif yapmıştı.Sırp oyuncuyu Milan, sezon başında 18 milyon Euro'ya kadrosuna katmıştı. Yeni takımında fazla forma şansı bulamayan ve ayrılmak isteyen Pavlovic, bu sezon toplam 14 karşılaşmada boy gösterirken 1181 dakika sahada kaldı.