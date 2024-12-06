Tek tek açıkladı

F.Bahçe As başkanı Acun Ilıcalı A Spor'da gündemi sarsacak açıklamalarda bulunurkenIlıcalı'nın sözlerinin perde arkasını ise Sabah Spor açıklıyor…F.Bahçe taraftarının en çok merak ettiği konuların başında Talisca'nın durumu geliyor. Al Nasr forması giyen Brezilyalı yıldız için temasların olumlu geçtiğini vurgulayan Ilıcalı,sözlerini kullanırken hem Suudi Arabistan kulübü hem de oyuncunun temsilcileri ile sıcak temasta olduğu öğrenildi.Dusan Tadic, yeni kontrata sıcak bakıyor. Bu sezon 4 milyon Euro alan oyuncu 1+1 opsiyonlu uzatma maddesi ile imzaya sıcak bakıyor. İki taraf arasında görüşmeler süratle ilerliyor.26 yaşındaki sağ beke sarı-lacivertlilerin yıllık garanti ücret teklifi 2.2 milyon Euro oldu."Anlaşmaya çok yakınız" açıklaması yapan Ilıcalı, oyuncuyla 3 yıllık sözlü mutabakata vardı.29 yaşındaki yıldız kısa süre içinde resmi imzayı atacak.Ilıcalı'nın bir diğer altını çizdiği haber ise En Nesyri'ye gelen teklifti.27 yaşındaki futbolcunun performansından memnun olan Mourinho, kalmasından yana.LİDER G.Saray ile aradaki 3 puanlık farkı eritmek isteyen F.Bahçe, Beşiktaş derbisine odaklandı. Teknik direktör Jose Mourinho, galibiyet için gideceklerini ve beraberliği akıllarından bile geçirmemelerini oyuncularının aklına kazıyor. Portekizli çalıştırıcı ilk 11 için farklı denemeler yaparken Osayi ve Kostic beklerde yer alacak. Stoper hattı ise Samet ile Djiku'ya emanet olacak. Orta sahada Amrabat-Fred ikilisi ile Dolmabahçe'ye çıkmayı düşünen Mourinho, Maximin- Szymanski-Tadic ve en uçta da En Nesyri'yi ilk plan olarak hazırladı.DERBİ öncesinde F.Bahçe'nin iki kritik ismi Soyfan Amrabat ve Edin Dzeko açıklamalarda bulundu. Sofyan Amrabat, "Beşiktaş maçının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz.Zor bir derbi olacak ama iyi gidişatımızı orada devam ettirmek istiyoruz. Derbide özgüvenli oynayarak kazanmak istiyoruz" dedi. Dzeko iseifadelerini kullandı.