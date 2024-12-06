Tek tek açıkladı

F.Bahçe As başkanı Acun Ilıcalı A Spor'da gündemi sarsacak açıklamalarda bulunurken iç ve dış transferdeki rotalarını da tek tek çizdi.
Ilıcalı'nın sözlerinin perde arkasını ise Sabah Spor açıklıyor…
ANDERSON TALISCA:
F.Bahçe taraftarının en çok merak ettiği konuların başında Talisca'nın durumu geliyor. Al Nasr forması giyen Brezilyalı yıldız için temasların olumlu geçtiğini vurgulayan Ilıcalı, "Maliyetler çok yüksek. Temaslara devam ediyoruz. Aldık diyemem"
sözlerini kullanırken hem Suudi Arabistan kulübü hem de oyuncunun temsilcileri ile sıcak temasta olduğu öğrenildi.
TADIC:
Dusan Tadic, yeni kontrata sıcak bakıyor. Bu sezon 4 milyon Euro alan oyuncu 1+1 opsiyonlu uzatma maddesi ile imzaya sıcak bakıyor. İki taraf arasında görüşmeler süratle ilerliyor.
OSAYİ SAMUEL: F.Bahçe geçtiğimiz hafta sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Nijeryalı sağ beke 3 yıllık kontrat teklif etti.
26 yaşındaki sağ beke sarı-lacivertlilerin yıllık garanti ücret teklifi 2.2 milyon Euro oldu.
İRFAN CAN KAHVECİ:
"Anlaşmaya çok yakınız" açıklaması yapan Ilıcalı, oyuncuyla 3 yıllık sözlü mutabakata vardı. Sarı-lacivertliler, milli oyuncunun 30 milyon TL olan yıllık maaşını 60 milyon TL'ye yükseltecek.
29 yaşındaki yıldız kısa süre içinde resmi imzayı atacak.
EN-NESYRİ:
Ilıcalı'nın bir diğer altını çizdiği haber ise En Nesyri'ye gelen teklifti. SABAH Spor'un 30 Kasım'da manşetten verdiği haberde Faslı oyuncuya gelen 32 milyon Euro'luk teklifin Mourinho'nun isteği ile reddedilmesi, yöneltilen sorular arasındaydı.
27 yaşındaki futbolcunun performansından memnun olan Mourinho, kalmasından yana. Ancak daha yüksek bir teklif gelmesi halinde yönetim bir kez daha Mourinho'ya düşüncesini soracak.
A PLANI BELLİ!
LİDER G.Saray ile aradaki 3 puanlık farkı eritmek isteyen F.Bahçe, Beşiktaş derbisine odaklandı. Teknik direktör Jose Mourinho, galibiyet için gideceklerini ve beraberliği akıllarından bile geçirmemelerini oyuncularının aklına kazıyor. Portekizli çalıştırıcı ilk 11 için farklı denemeler yaparken Osayi ve Kostic beklerde yer alacak. Stoper hattı ise Samet ile Djiku'ya emanet olacak. Orta sahada Amrabat-Fred ikilisi ile Dolmabahçe'ye çıkmayı düşünen Mourinho, Maximin- Szymanski-Tadic ve en uçta da En Nesyri'yi ilk plan olarak hazırladı.
AMRABAT: ÖZ GÜVENLİ OYNAMALIYIZ
DERBİ öncesinde F.Bahçe'nin iki kritik ismi Soyfan Amrabat ve Edin Dzeko açıklamalarda bulundu. Sofyan Amrabat, "Beşiktaş maçının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Beşiktaş şu an iyi bir durumda olmasa da kaliteli oyuncuları var.
Zor bir derbi olacak ama iyi gidişatımızı orada devam ettirmek istiyoruz. Derbide özgüvenli oynayarak kazanmak istiyoruz" dedi. Dzeko ise "Derbilerde favori olmaz. Dikkatli şekilde oynamamız gerekiyor"
ifadelerini kullandı.