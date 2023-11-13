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Giriş Tarihi: 13.11.2023

Tutkulu ve sıcak insanlar ülkesi

BÜLENT TİMURLENK
Tutkulu ve sıcak insanlar ülkesi

İstanbul muhteşem. Burada geçmişi hissediyor ama geleceği görüyorsunuz. Gelenekler ve modern dünya bir arada. Türkiye’de futbol tutkusu inanılmaz.”

A Milli Takımımızın teknik patronu Vincenzo Montella, La Gazzetta dello Sport'un hafta sonu eki Sportweek'e konuştu. İstanbul'da ağırladığı gazeteciye kentle ilgili ve yeni yaşamı hakkında açıklamalarda bulunan Montella, "İstanbul muhteşem bir şehir. Burada geçmişi hissediyor ama geleceği görüyorsunuz. Gelenekler ve modern dünya bir arada. 24 saat yaşayan bir şehir. Şimdilik Riva tesislerinde kalıyorum. Bir taraftan da ev arıyorum. Çok tutkulu ve sıcak insanların ülkesindeyim. Türk Milli Takımı'nı çalıştırmak benim için büyük bir onur, aynı zamanda büyük bir sorumluluk.




HEP ÖPÜYORLAR
Sabah uyandığımdan akşam uyuduğum ana kadar bu sorumluluğu hissediyorum. Burada futbol tutkusu inanılmaz. Beni sokakta durduruyorlar, öpüyorlar ve teşekkür ediyorlar. Bana böyle davranan bir millet için elimden geleni yapmak istiyorum" ifadelerini kullandı.




BAŞKAN ERDOĞAN BENİ ARADI
"TFF benden, önce EURO 2024, daha sonra da Dünya Kupası bileti almamı istedi. Bu takıma kazanan bir takım mantalitesi getireceğim. Hırvatistan maçından sonra başkan Erdoğan beni kutlamak için aradı. Letonya maçından sonra da tekrar aradı ve teşekkür etti. Sadece buradan bile futbolun Türkiye'de ne kadar önemli olduğunu anlayabilirsiniz."

'HAYAT KİTAP GİBİDİR'
"Adana Demirspor lige yeni yükselmiş ve sezona iyi başlamamış bir takımdı. Hayat bir kitap gibidir. O kitaba yeni bölümler yazmanız lazım. Sayfaları çevirecek cesaretim vardı. Eğer son 2 yılı Türkiye'de geçirmeseydim bugün Türk Milli Takım teknik direktörü olamazdım. Benimle önce telefonda görüştüler sonra Milano'da Hamit Altıntop ve Mustafa Eröğüt ile yüz yüze görüştüm ve hemen evet dedim."

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Tutkulu ve sıcak insanlar ülkesi
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