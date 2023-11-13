Tutkulu ve sıcak insanlar ülkesi

A Milli Takımımızın teknik patronu Vincenzo Montella, La Gazzetta dello Sport'un hafta sonu eki Sportweek'e konuştu. İstanbul'da ağırladığı gazeteciye kentle ilgili ve yeni yaşamı hakkında açıklamalarda bulunan Montella, "İstanbul muhteşem bir şehir. Burada geçmişi hissediyor ama geleceği görüyorsunuz.Şimdilik Riva tesislerinde kalıyorum. Bir taraftan da ev arıyorum. Çok tutkulu ve sıcak insanların ülkesindeyim.Sabah uyandığımdan akşam uyuduğum ana kadar bu sorumluluğu hissediyorum.Bana böyle davranan bir millet için elimden geleni yapmak istiyorum" ifadelerini kullandı."TFF benden, önce EURO 2024, daha sonra da Dünya Kupası bileti almamı istedi. Bu takıma kazanan bir takım mantalitesi getireceğim. Hırvatistan maçından sonra başkan Erdoğan beni kutlamak için aradı. Letonya maçından sonra da tekrar aradı ve teşekkür etti. Sadece buradan bile futbolun Türkiye'de ne kadar önemli olduğunu anlayabilirsiniz."Demirspor lige yeni yükselmiş ve sezona iyi başlamamış bir takımdı. Hayat bir kitap gibidir. O kitaba yeni bölümler yazmanız lazım. Sayfaları çevirecek cesaretim vardı.Benimle önce telefonda görüştüler sonra Milano'da Hamit Altıntop ve Mustafa Eröğüt ile yüz yüze görüştüm ve hemen evet dedim."