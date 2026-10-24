Yıldızlara özel koruma

F.Bahçe'de Milan Skriniar ve Kante, G.Saray derbisine özel bir programla hazırlanıyor. Bu sezon 17 kez ilk 11'de sahaya çıkan Skriniar ile 13 maçta ilk 11'de görev alan ve son haftalarda üç günde bir forma giyen Kante'nin yoğun maç temposu, teknik heyeti harekete geçirdi. Pazartesi günü oynanacak G.Saray derbisi öncesinde Skriniar ve Kante'nin antrenman temposu düşürülerek daha hafif bir program uygulanmaya başlandı. Teknik heyet, iki futbolcuyu fiziksel açıdan en iyi seviyede derbiye hazırlamayı ve olası sakatlık risklerinin önüne geçmeyi hedefliyor.



Mert Müldür dev maça yetiştirilecek

DERBİ hazırlıklarını sürdüren F.Bahçe'de Mert Müldür gelişmesi yaşandı. Sakatlığı sonrası ameliyat olan ve sahalardan uzak kalan milli futbolcu, dün yapılan idmanda takımla birlikte çalışmalara başladı. Galatasaray derbisinde forma giymek istediğini teknik ekibe aktaran 27 yaşındaki sağ bek, görev verilmesi halinde pazartesi günkü dev karşılaşmada yer alabilecek. Mert, bu sezon tüm kulvarlarda 6 maçta 282 dakika süre aldı.



Greenwood yine 10 numara

Mason Greenwood'un Galatasaray karşısında 10 numara pozisyonunda boy göstermesi bekleniyor. Slavia Prag müsabakasında 10 numara bölgesinde görev alan İngiliz futbolcu, kalan haftalarda da burada devam edecek. Çekya ekibine attığı golle moral de depolayan oyuncudan ayrıca İsmail Kartal sık sık şut atmasını da istedi. Greenwood'dan ceza sahası çevresinde pas trafiğini de yönetmesi ve dribbling de Kartal'ın beklentileri arasında.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör