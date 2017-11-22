UEFA'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

UEFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi dün Riva Tesisleri'nde toplanırken, akşam da Beşiktaş-Porto maçını izledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, maçtan sonra UEFA Güvenlik Komitesi üyeleriyle bir araya geldi.

Servet Yardımcı'nın başkanvekilliğini yaptığı komitenin Hollandalı Başkanı Michael van Praag ve komite üyeleriyle tanışan Erdoğan, üyelerle futbol sohbeti yaptı.

Aynı zamanda Hollanda Federasyonu Başkanı da olan Praag, Erdoğan'a, "1.5 yıl içinde 27 modern stat yaptınız. Bunun için size teşekkür ediyorum. Yaptığınız kolay bir iş değil. Bunu nasıl başardınız?" dedi.