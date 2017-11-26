Ümraniyespor'un zirve yürüyüşü sürüyor

Stat: Ümraniye Belediyesi
Hakemler: Özgüç Türkalp, Seyfettin Ünal, Utku Tunavelioğlu
Ümraniyespor: Metin Erol, Oğuz Ceylan, Merthan Açıl, Appindangoye, Mehmet Seyfettin Sedef, Timur Temeltaş, İbrahim Akdağ (Dk. 66 Cleyton), Bahadır Taşdelen (Dk. 83 Bulut Kaya), Vasilogiannis, Drole, Rangelov (Dk. 89 Serdar Özbayraktar)
Altınordu: Berke Özer, Musa Caner Aktaş, Uğur Arslan Kuru, Recep Yemişci, Yusuf Acer (Dk. 83 Alican Özfesli), Oğulcan Ülgün (Dk. 77 Fatih Aktay), Serkan Göksu, Kerim Avcı, Mehmet Murat Uçar (Dk. 62 Mirkan Aydın), Barış Alıcı, Erdoğan Yeşilyurt
Goller: Dk. 59 Rangelov, Dk. 65 İbrahim Akdağ (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 2 Oğulcan Ülgün, Dk. 3 Uğur Arslan Kuru, Dk. 32 Kerim Avcı, Dk. 90+2 Recep Yemişci (Altınordu), Dk. 3 Merthan Açıl ve İbrahim Akdağ (Ümraniyespor)