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'un zirve yürüyüşü sürüyor

AA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 26.11.2017 15:23
Ümraniyespor'un zirve yürüyüşü sürüyor

TFF 1. Lig'in 13. haftasında , sahasında 'yu 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

Stat: Ümraniye Belediyesi

Hakemler: Özgüç Türkalp, Seyfettin Ünal, Utku Tunavelioğlu

: Metin Erol, Oğuz Ceylan, , Appindangoye, Mehmet Seyfettin Sedef, Timur Temeltaş, (Dk. 66 Cleyton), Bahadır Taşdelen (Dk. 83 Bulut Kaya), Vasilogiannis, Drole, Rangelov (Dk. 89 Serdar Özbayraktar)

: Berke Özer, Musa Caner Aktaş, Kuru, , Yusuf Acer (Dk. 83 Alican Özfesli), (Dk. 77 Fatih Aktay), Serkan Göksu, , Mehmet Murat Uçar (Dk. 62 ), Barış Alıcı, Erdoğan Yeşilyurt

Goller: Dk. 59 Rangelov, Dk. 65 İbrahim Akdağ (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 2 Oğulcan Ülgün, Dk. 3 Uğur Arslan Kuru, Dk. 32 Kerim Avcı, Dk. 90+2 Recep Yemişci (Altınordu), Dk. 3 Merthan Açıl ve İbrahim Akdağ (Ümraniyespor)

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Ümraniyespor'un zirve yürüyüşü sürüyor
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