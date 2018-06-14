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'e büyük onur

Rusya'nın takımında futbola veda eden 'in 61 numaralı forması da Tataristan Cumhuriyeti Ulusal Müzesi'ne kaldırıldı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 14.6.2018 22:58 Güncelleme Tarihi: 14.6.2018 23:00
Gökdeniz Karadeniz'e büyük onur

Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "10 yıldır gururla sırtımda taşıdığım 61 numaralı formam bugün Tataristan Cumhuriyeti Ulusal Müzesi'ne kaldırıldı. Futbol hayatım boyunca kazandığım ödüller de Dünya Kupası boyunca orada sergilenecek. Beni bu şerefe layık gören ve liyakat nişanı veren Sayın Tataristan Cumhurbaşkanı Rustam Minnikhanov'a sonsuz teşekkür ve saygılarımı sunarım." ifadelerini kullandı.

Geçen ay aktif futbol yaşantısını noktalayan Gökdeniz Karadeniz, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti tarafından liyakat nişanına layık görülmüştü.

Daha önce de 38 yaşındaki Gökdeniz Karadeniz'in 61 numaralı forması Rubin Kazan Kulübü tarafından emekliye ayrılmıştı.

Kariyerine Trabzonspor'da başlayan Gökdeniz Karadeniz, 2008'de Rubin Kazan'a transfer olmuştu.

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Gökdeniz Karadeniz'e büyük onur
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