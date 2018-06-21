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İtalya temsilcisi , Türk asıllı Alman oyuncu 'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 21.6.2018 14:28 Güncelleme Tarihi: 21.6.2018 14:38
Emre Can, Juventus'a transfer oluyor

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Juventus, Türk asıllı Alman oyuncu Emre Can'ı renklerine bağlayacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki oyuncunun Torino'ya geldiği ve sağlık kontrolünden geçmesinin ardından sözleşme imzalanacağı belirtildi.

, Liverpool ile kontratı sona eren için bonservis bedeli ödemeyecek.

Almanya Milli Takımı'nda 20 karşılaşmada görev alan Emre Can, 5 sezon formasını giydiği Liverpool formasıyla 167 karşılaşmada 14 gol ve 12 asistlik performans sergilemişti.

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Emre Can, Juventus'a transfer oluyor
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