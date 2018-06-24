Ahmed Musa’nın talipleri çoğaldı, Galatasaray'ın işi zora girdi

Galatasaray dış transferde halen sessiz. Bunun sebebi ise hem UEFA kısıtlaması hem de Rusya'da devam eden Dünya Kupası... 5 sene önce Galatasaray'ı çalıştırdığı dönemde Ahmed Musa'yı keşfeden Fatih Terim, Gomis'in durumundan bağımsız olarak Nijeryalı forveti listesinin ilk sırasına yazdı. Ndiaye'yi Stoke City'ye götüren menajer William Davila, bonservisi Leicester City'de olan Ahmed Musa'nın da Türkiye haklarına sahip. Dünya Kupası'nda attığı iki golle değerini katlayan Nijeryalı'ya eski takımı CSKA Moskova'nın ardından Premier Lig'e yükselen Wolverhampton ve Fransa'dan Marsilya da talip oldu.



PİYASA HALEN YÜKSEK

Galatasaray'ın Badou Ndiaye transferinde de işi kolay değil. Newcastle ve Everton'ın Senegalli 8 numara ile ilgilendiği öğrenilirken, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da ismi telaffuz ediliyor. Ndiaye'yi Ahmed Musa gibi bir yıl kiralamak isteyen sarı-kırmızılılar, UEFA kararı yüzünden piyasanın düşmesini bekliyor ancak iki oyuncunun da her geçen gün değeri ve talipleri artıyor.

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