Umar Aminu Trabzonspor’a haber yolladı

Bordo-mavililerin transfer
listesinde yer alan Osmanlıspor'un kanat oyuncusu Umar Aminu
, durumundaki belirsizliğin ortadan kalkması için sabırsızlanıyor. Nijeryalı futbolcunun menajeri aracılığı ile Trabzonspor
yönetimine "Transferimdeki sorunları çözmenizi bekliyorum"
mesajını yolladığı öğrenildi. Trabzon, Aminu'nun yanı sıra Musa Çağıran ve Pinto için de Osmanlıspor'la görüşmelerini sürdürüyor. ATLETİCO COLON SOSA'YI İSTİYOR
Yüksek
maliyeti nedeniyle Trabzonspor'dan ayrılma ihtimali bulunan Jose Sosa
ile Arjantin ekiplerinden Club Atletico Colon ilgileniyor. Atletico Colon kulübünün bordo-mavililere tatmin edici bir teklifle gelmeye hazırlandığı, Trabzonspor yönetiminin de bu transfere sıcak baktığı öğrenildi. Sosa'nın durumunun önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.
Bordo-mavili futbolcular idman öncesi hep birlikte objektiflere poz verdi. BURAK İDMANA ÇIKMADI
Trabzonspor, 2018-19 sezonu hazırlıklarına start verdi. Ünal Karaman
yönetimindeki teknik heyet, bordo-mavili takımın başındaki ilk idmanına çıktı. Rodallega, Sosa ve Esteban izinli olmamalarına rağmen çalışmaya katılmadı. Tatilde olan ve izin alan Burak ile Novak, Yusuf, Kucka ve Aytaç Kara'nın yanı sıra Dünya Kupası'na katılan Onazi antrenmanda yer almadı.