İşte Fenerbahçe'nin son gözdesi! 500 bin Euro’ya Türk Fernandao

Fenerbahçe yönetimi, forvet bölgesinde yaşanan sıkıntıyı bertaraf etmek için çalışıyor. Yaşadığı ekonomik sıkıntılara rağmen en iyisini yapmaya çalışan sarı-lacivertlilerin imdadına eski hocası Dick Advocaat yetişti… Hollandalı çalıştırıcı eski takımı Sparta Rotterdam'da forma giyen ve bu sezon A Takım'a yükseltilen Halil İbrahim Dervişoğlu'nun Fenerbahçe için faydalı olacağı konusunda referans verdi, "Halil'i alırsanız gelecek kaygınız olmaz" dedi.

GEÇEN SEZON 26 MAÇTA 21 GOL ATTI

STILI ile Fenerbahçe'nin sezon başında Suudi Arabistan'a sattığı Brezilyalı Fernandao'ya benzetilen 18 yaşındaki oyuncunun daha hızlı olduğuna da vurgu yapıldı. Geçen sezon genç takımda 26 maçta 21 gollük performansla dikkat çeken Halil'in, sarı-lacivertlilere 500 bin Euro'ya mal olacağı bildirildi. Bu transfer için ilk temaslarını kuran Fenerbahçe, oyuncuyu ve kulübünü ikna etti ancak baba engeline takıldı. Genç oyuncunun babası, 18 yaşındaki oğlunun Türkiye'ye gelmesine soğuk bakarken, Sportif Direktör Comolli'nin bu sorunu çözmeye çalıştığı öğrenildi.

HALİL İBRAHİM'İ TANIYALIM

Sparta Rotterdam'ın alt yaş gruplarında maçlara çıkan 18 yaşındaki golcü isim, ekibin reserve takımı Jong Sparta ile geçtiğimiz sezon 3. Lig'de görev yaptı. Hollanda 3. Ligi olan Tweede Divisie'de 26 maçta 21 gol atan ve 9 asist yapan genç oyuncu, Avrupa U19 Şampiyonası'nda da 66 dakika Türkiye U19 Milli Takımı için ter döktü. Sağ kanat, sol kanat ve on numara olarak da sahaya çıkan isim Sparta Rotterdam A Takımı'nda da 60 dakika süre almayı başardı.