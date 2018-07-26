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İşte 'nin son gözdesi! 500 bin Euro’ya Türk Fernandao

Forvet sıkıntısı için ilaç gibi öneri 'nin eski teknik direktörü ’tan geldi. Hollandalı çalıştırıcı, eski öğrencisi ’na kefil oldu. Stili ile Fernandao’ya benzetilen 18 yaşındaki golcü için tek engel ise babası

VOLKAN DEMİR Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 26.7.2018
İşte Fenerbahçe'nin son gözdesi! 500 bin Euro’ya Türk Fernandao

Fenerbahçe yönetimi, forvet bölgesinde yaşanan sıkıntıyı bertaraf etmek için çalışıyor. Yaşadığı ekonomik sıkıntılara rağmen en iyisini yapmaya çalışan sarı-lacivertlilerin imdadına eski hocası yetişti… Hollandalı çalıştırıcı eski takımı Sparta Rotterdam'da forma giyen ve bu sezon A Takım'a yükseltilen 'nun için faydalı olacağı konusunda referans verdi, "Halil'i alırsanız gelecek kaygınız olmaz" dedi.

GEÇEN SEZON 26 MAÇTA 21 GOL ATTI

STILI ile Fenerbahçe'nin sezon başında Suudi Arabistan'a sattığı Brezilyalı Fernandao'ya benzetilen 18 yaşındaki oyuncunun daha hızlı olduğuna da vurgu yapıldı. Geçen sezon genç takımda 26 maçta 21 gollük performansla dikkat çeken Halil'in, sarı-lacivertlilere 500 bin Euro'ya mal olacağı bildirildi. Bu transfer için ilk temaslarını kuran Fenerbahçe, oyuncuyu ve kulübünü ikna etti ancak baba engeline takıldı. Genç oyuncunun babası, 18 yaşındaki oğlunun Türkiye'ye gelmesine soğuk bakarken, Sportif Direktör Comolli'nin bu sorunu çözmeye çalıştığı öğrenildi.

HALİL İBRAHİM'İ TANIYALIM

Sparta Rotterdam'ın alt yaş gruplarında maçlara çıkan 18 yaşındaki golcü isim, ekibin reserve takımı Jong Sparta ile geçtiğimiz sezon 3. Lig'de görev yaptı. Hollanda 3. Ligi olan Tweede Divisie'de 26 maçta 21 gol atan ve 9 asist yapan genç oyuncu, Avrupa U19 Şampiyonası'nda da 66 dakika Türkiye U19 Milli Takımı için ter döktü. Sağ kanat, sol kanat ve on numara olarak da sahaya çıkan isim Sparta Rotterdam A Takımı'nda da 60 dakika süre almayı başardı.

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İşte Fenerbahçe'nin son gözdesi! 500 bin Euro’ya Türk Fernandao
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