İşte Şenol Güneş'in tur planı

Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nun ilk ayağında 1-0 yendiği LASK Linz'le bu akşam deplasmanda rövanşa çıkacak Beşiktaş'ta tüm hesaplar zafer üzerine kuruldu. Siyah-beyazlılar, yine galip gelerek, play-off etabına adınıyazdırmayı hedeflerken, teknik direktör Şenol Güneş, rakibi imha planını oyuncularıyla paylaştı. İşte tecrübeli çalıştırıcının altı maddelik LASK Linz manifestosu:

1- LASK Linz fiziksel açıdan iyi bir durumda. Bu nedenle dinamik futbol ve yüksek tempo maçın anahtarı olacaktır. 90 dakika boyunca oyundan düşmeden mücadele etmeliyiz.

2- İstanbul'da aldığımız 1-0'lık galibiyet iyi bir avantaj ancak bunu bir kenara bırakmak zorundayız. Tek maç, tek tur gibi düşünerek hareket edelim.

3- İlk golü bizim atmamız önemli. Atarsak işi daha rahat çözer, zorlanmadan tur biletini cebimize koyarız.

4- Son iki maçtaki kazanma isteğinizi ve konsantrasyonumuzu, LASK Linz rövanşında da aynı şekilde sergilemeliyiz.

5- Henüz tam hazır değiliz. Aramızda 90 dakika boyunca yüksek tempoda oynayamayacak arkadaşlarımız var. Bu yüzden saha içinde yardımlaşma çok önemli.

6- Orta sahada kontrolü almalıyız. Böylece rakibin planını bozar, maçı istediğimiz gibi yönlendirebiliriz.

KARA KARTAL'IN HAVASI YERİNDE

Beşiktaş, LASK Linz rövanşının hazırlıklarını karşılaşmaya ev sahipliği yapacak Linz Stadı'nda yaptığı son çalışmayla tamamladı. Yüzlerin güldüğü son taktik çalışmada öğrencileri teknik direktör Şenol Güneş'in talimatlarını yerine getirmek için büyük çaba harcadı. Güneş, özellikle geçiş oyunları üzerinde dururken, topun çabuk dolaştırılmasına dikkat edilmesi yönünde uyarılarda bulundu.





Bir hayli neşeli oldukları gözlenen Beşiktaşlı oyuncular, antrenman öncesi basın mensuplarına takım pozu verdi.