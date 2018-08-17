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'ın yeni adresi Empoli

, bir türlü beklenen çıkışı yapamayan 24 yaşındaki oyuncu 'ı İtalyan ekibi Empoli'ye satış opsiyonu ile birlikte kiraladı.

UĞUR KARAKULLUKÇU Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 17.8.2018
Salih Uçan'ın yeni adresi Empoli

Sportif Direktörü Damien Comolli, Islam Slimani'nin imza töreni esnasında için İtalya Serie A ekibi Empoli ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. Bonservis opsiyonunu da Empoli'ye veren Fenerbahçe, oyuncuyu öncelikle 1 yıllığına İtalyan ekibine kiralayacak. F.Bahçe'den Roma'ya transfer olduğu 2014 yazından beri kariyerinde düşüş yaşayan Salih, 20 lig maçı üzeri sahaya çıktığı son sezonu Bucaspor'la 2011/12'de yaşamıştı. Kariyeri boyunca , , Vitor Pereira, , başta olmak üzere 13 teknik adamla çalışan Salih'in kariyerini ayağa kaldırması adına Empoli i önemli bir yol ayrımı niteliğinde.

YİNE YOLLARA DÜŞTÜ

Salih, Roma'daki 2 sezonunda 3'ü ilk 11 olmak üzere sadece 10 maça çıkabilmiş, bu maçlarda gol atma başarısı gösterememişti.
Yıldız futbolcu, son olarak 'nin Sion takımına kiralanmış, 19 lig maçında 2 gol atma başarısı göstermişti.

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Salih Uçan'ın yeni adresi Empoli
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