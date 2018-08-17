Salih Uçan'ın yeni adresi Empoli

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Islam Slimani'nin imza töreni esnasında Salih Uçan için İtalya Serie A ekibi Empoli ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. Bonservis opsiyonunu da Empoli'ye veren Fenerbahçe, oyuncuyu öncelikle 1 yıllığına İtalyan ekibine kiralayacak. F.Bahçe'den Roma'ya transfer olduğu 2014 yazından beri kariyerinde düşüş yaşayan Salih, 20 lig maçı üzeri sahaya çıktığı son sezonu Bucaspor'la 2011/12'de yaşamıştı. Kariyeri boyunca Rudi Garcia, Dick Advocaat, Vitor Pereira, Ersun Yanal, Aykut Kocaman başta olmak üzere 13 teknik adamla çalışan Salih'in kariyerini ayağa kaldırması adına Empoli transferi önemli bir yol ayrımı niteliğinde.

YİNE YOLLARA DÜŞTÜ

Salih, Roma'daki 2 sezonunda 3'ü ilk 11 olmak üzere sadece 10 maça çıkabilmiş, bu maçlarda gol atma başarısı gösterememişti.

Yıldız futbolcu, son olarak İsviçre'nin Sion takımına kiralanmış, 19 lig maçında 2 gol atma başarısı göstermişti.