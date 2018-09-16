Beşiktaş 10 kişiyle kazandı

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



16. dakikada Caner'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Quaresma'nın ortasında Mina, meşin yuvarlağı son anda kornere gönderdi.



21. dakikada serbest vuruşu kullanan Quaresma, topu ceza sahası dışındaki Ljajic'e yolladı. Sırp futbolcunun gelişine yaptığı vuruş direğin dibinden dışarıya çıktı.



35. dakikada Quaresma'nın kullandığı köşe vuruşunda savunmanın arasından iyi yükselen Gökhan Gönül'ün kafasında top üstten auta gitti.



42. dakikada ceza sahası içinde Ljajic ile verkaç yapan Quaresma'nın şutunda kaleci Ertaç topu çeldi, ceza sahası içine düşen meşin yuvarlağı defans uzaklaştırdı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



48. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor ceza sahası içinde oluşan karambolde top son olarak Caner'de kaldı. Ceza sahası içinde rakibini çalımlayan siyah-beyazlı oyuncunun zor pozisyonda yaptığı şut yandan dışarıya çıktı.



51. dakikada Quaresma'nın kullandığı serbest vuruşta topa yükselen Pepe, meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-0



55. dakikada Sadık'ın uzun pasında Pepe'nin arkasına düşen top Boutab'in önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda Karius gole izin vermezken savunma topu uzaklaştırdı.



60. dakikada Aleksic'in uzun mesafeden kullandığı serbest vuruşu, Karius uzak köşeye uzanarak kornere çeldi.



69. dakikada sağ kanatta Chebake'nin ortasında ön direkte topla buluşan Boutaib'in kafa vuruşu az farklı dışarıya çıktı.



74. dakikada savunmadan topla çıkmak isteyen Beşiktaş'ta Medel topu rakibe kaptırmamak için kayarak müdahale yaptı ancak hakem Halil Umut Meler, bu pozisyonda Medel'in faul yaptığını belirterek Şilili oyuncuyu ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.



81. dakikada atılan uzun pasta zor pozisyonda topu alan ve son çizgiye inen Negredo'nun pasında arka direkte uygun pozisyonda Babel topu ağlara gönderdi. 2-0



88. dakikada Boutaib'in karşı karşıya kaldığı pozisyonda Karius gole izin vermezken dönen top Aleksic'de kaldı. Bu futbolcunun kaleciyi çalımlayıp çektiği şutta Caner topu çizgiden çıkarırken Guilherme'ye çarpan top filelere gitti. 2-1



90+6. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor sahasından çıkarken Caner'in kaptığı top Gökhan Gönül'de kaldı. Bu futbolcunun düzeltip vurduğu topta kaleci Ertaç müthiş uzandı. Meşin yuvarlağı kornere gönderdi.







Stat: Vodafone Park



Hakemler: Halil Umut Meler x, İbrahim Çağlar Uğurcan xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx



Beşiktaş: Karius xxx, Gökhan xxx, Pepe xxx, Vida xxx, Caner xxx, Medel xxx, Oğuzhan x, Quaresma xxx (Tolgay dk. 73 xx), Ljajic xxx, Lens x (Babel dk. 46 xxx), Negredo xxx (Adriano dk. 90 ?)



Yedekler: Tolga, Necip, , Güven, Roco, Dorukhan, Gökhan, Larin



Teknik Direktör: Şenol Güneş



Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç xxx, Chebake xx Mina xx Sadık xx, Erkan xx, Donald xx (Ahmed dk. 79 x), Murat xx, Aleksic xx, Guilherme x, Adem x (Pereira dk. 66 x), Boutaib xx



Yedekler: Farnolle, Eren, Sincere, Ahmed, Murat, Mustafa, Muniru, Dia



Teknik Direktör: Erol Bulut



Goller: Pepe (dk. 51), Babel (dk. 81) (Beşiktaş), Guilherme (dk. 88) (Evkur Yeni Malatyaspor)



Kırmızı kart: Medel (dk. 74) (Beşiktaş)



Sarı kartlar: Mina, Chebake, Adem (Evkur Yeni Malatyaspor), Medel, Caner (Beşiktaş)

MAÇTAN NOTLAR

Beşiktaş'ın yeni transferi Adem Ljajic, siyah-beyazlı formayla ilk resmi maçını Evkur Yeni Malatyaspor'a karşı oynadı.

Siyah-beyazlı kulübün İtalya ekibi Torino'dan kadrosuna kattığı Ljajic, takımının Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasındaki mücadelesinde sahaya ilk 11'de çıktı. Ljajic, böylece ilk resmi maç heyecanını Vodafone Park'ta yaşadı.

Transferinin ardından ligin 4. haftasındaki Bursaspor karşılaşmasında kadroda yer alan ancak oynayamayan Sırbistanlı oyuncu, Evkur Yeni Malatyaspor karşısında hücumda takımına destek vermeye çalıştı.

- ŞENOL GÜNEŞ'TEN 3 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Bursaspor maçına göre Evkur Yeni Malatyaspor karşısında ilk 11'de üç değişiklik yaptı.

Ligin 4. haftasındaki maçta ilk 11'de sahaya çıkan Adriano Correia, Tolgay Arslan ve Ryan Babel, Evkur Yeni Malatyaspor karşısında yedekler arasında yer aldı.

Siyah-beyazlı ekipte Adriano'nun yerine Caner Erkin sol bekte oynadı. Adem Ljajic, Tolgay Arslan'ın yerine ilk 11'de şans bulurken, son haftalarda düşüş yaşayan Ryan Babel'in yerine ise orta sahanın solunda Jeremain Lens forma giydi.

Beşiktaş'ta ayrıca Loris Karius, Pepe, Gary Medel, Ricardo Quaresma, Alvaro Negredo, Oğuzhan Özyakup, Domagoj Vida ve Gökhan Gönül, ilk 11'de şans buldu.

- KARİUS DA VODAFONE PARK'TA İLK RESMİ MAÇINA ÇIKTI

Beşiktaş'ın bu sezonki transferlerinden kaleci Loris Karius da Vodafone Park'ta ilk kez resmi maçta taraftarlarının önüne çıktı.

Deplasmandaki Bursaspor maçında ilk 11'de görev yapan Karius, Evkur Yeni Malatyaspor mücadelesinde de aynı şansı yakaladı.

Karius, Altınordu ile Vodafone Park'ta oynanan hazırlık maçında da forma giymişti.

- TOLGA ZENGİN KADRODA

Sakatlığı geçen kaleci Tolga Zengin de maç kadrosunda yer aldı.

Yaşadığı sorun nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'ndeki Partizan maçının yanı sıra Süper Lig'Antalyalyaspor ve Bursaspor karşılaşmalarında kadroda bulunamayan Tolga Zengin, Evkur Yeni Malatyaspor mücadelesine yedek başladı.

Bu oyuncunun yanı sıra Necip Uysal, Güven Yalçın, Enzo Roco, Dorukhan Toköz, Gökhan Töre ve Cyle Larin de yedekler arasında yer aldı.

- ATİBA HUTCHİNSON YİNE YOK

Beşiktaş'ın geride kalan 5 sezondaki en istikrarlı ismi olan Atiba Hutchinson, Evkur Yeni Malatyaspor maçında da kadroda kendisine yer bulamadı.

Geçen sezonun son bölümünde sakatlanan ve 2018-2019'un ilk 4 maçında bu nedenle forma giyemeyen Hutchinson, 5. haftadaki mücadelede de Şenol Güneş tarafından kadroda tercih edilmedi.

Siyah-beyazlı ekipte Hutchinson gibi Utku Yuvakuran, Mustafa Pektemek ve Vagner Love da kadroda yer almadı.