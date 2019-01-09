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Alman temsilcisi, 22 yaşındaki Fransız savunma oyuncusuyla 5 yıllık anlaşma sağladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 9.1.2019 14:25
Benjamin Pavard, Bayern Münih'te

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih, savunma oyuncusu Benjamin Pavard'ı transfer etti.

Alman ekibin kamp yaptığı Katar'da basın mensuplarına açıklamalarda bulunan sportif direktör Hasan Salihamidzic, 22 yaşındaki Fransız futbolcuyla 5 yıllık anlaşmaya vardıklarını kaydetti.

Salihamidzic, serbest kalma bedeli 35 milyon avro olarak belirlenen Fransız yıldızın sezon sonuna kadar Stuttgart'ta forma giymeye devam edeceği bilgisini paylaştı.

Fransa Milli Takımı formasıyla Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşayan Pavard, 4-3 kazandıkları Arjantin maçında turnuvanın en güzel gollerinden birini atmıştı.

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Benjamin Pavard, Bayern Münih'te
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