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Spor Toto ! İşte Süper Lig puan durumu tablosu

Spor Toto ’de heyecan bu hafta kaldığı yerden devam ediyor. Şampiyonluk hesapları yapan ve üst sıralara çıkmayı hedefleyen takımların puan kaybı yaşamaya tahammülü yok. Spor Toto Süper Lig’de tablosunun son halini ise buradan öğrenebilirsiniz. İşte Süper Lig Puan Durumu…

Giriş Tarihi: 17.2.2019 10:27 Güncelleme Tarihi: 17.2.2019 10:30
Spor Toto Süper Lig puan durumu! İşte Süper Lig puan durumu tablosu

Spor Toto Süper Lig puan durumu tablosunda son durum maçların oynanmaya başlaması ile birlikte merak konusu oluyor. Lig'in 22. hafta karşılaşmaları sonrası Süper Lig puan durumu tablosunda yaşanan değişiklikleri buradan öğrenebilirsiniz. İşte Süper Lig puan durumu..

SÜPER LİG PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN

FİKSTÜR

15 Şubat Çarşamba

Yeni Malatya Beşiktaş (1-2)

16 Şubat Cumartesi

Akhisar Bld. Ankaragücü (0-0)

Bursaspor Rizespor (0-2)

Fenerbahçe Konyaspor (1-1)

17 Şubat Pazar

Erzurumspor Sivasspor

Trabzonspor Alanyaspor

Kayserispor Göztepe

Kasımpaşa Galatasaray

18 Şubat Pazartesi

Antalyaspor Başakşehir

SÜPER LİG PUAN DURUMU

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Spor Toto Süper Lig puan durumu! İşte Süper Lig puan durumu tablosu
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