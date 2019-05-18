Inter'den Eljif Elmas atağı

Avrupa'nın önde gelen kulüpleri ile adı anılan Fenerbahçe'nin genç yıldızı Eljif Elmas'ın Inter'e transferinin büyük ölçüde bittiği ortaya çıktı. Makedon medyasına açıklamada bulunan ülke futbolunun önemli ismi, Serie A'da Genoa forması giyen. Galatasaraylı eski futbolcu Goran Pandev, İtalyan kulübünün transferi bitirmesi için aracılık yaptığını açıkladı. Inter Sportif Direktörü Giuseppe Moratta'nın kendisini aradığını ve vatandaşı Eljif için bilgi istediğini söyleyen Pandev, oyuncunun babasıyla da Interli yetkilileri buluşturduğunu, son kararı Eljif'in babasının vereceğini belirtti.

F.BAHÇE KAPIYI 20 MİLYON EURO'DAN AÇIYOR

"Eljif'i Inter formasıyla görmek isterim" diyen Pandev, "Inter, Eljif için iyi bir seçenek. Özellikle de yeni teknik direktör olacak Antonio Conte'nin 3-5-2 dizilişi, Eljif için en iyi sistem. Ama Eljif Elmas'ın peşinde büyük kulüplerin olduğu bilgisini duydum. Ben üzerime düşeni yaptım, şimdi Inter'in teklifini kabul edip etmemek aileye kalmış" diye konuştu. Fenerbahçe yönetimi ise 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Eljif Elmas için kapıyı 20 milyon Euro'dan açıyor. Sarı-lacivertliler, genç oyuncuyu satarak gelecek sezon için yeni transferlere bütçe oluşturmayı hedefliyor.

İDMANI ÖĞRENCİLER IZLEDİ

Erzurum maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'nin dünkü idmanını Dereağzı Futbol Okulu öğrencileri izledi. Minik taraftarlar teknik direktör Ersun Yanal ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

DÜŞME KORKUSU YAŞADIK

F.Bahçeli futbolcu Nabil Dirar, Fransız basınına verdiği röportajda bu sezon küme düşme korkusu yaşadıklarını söyledi. Faslı yıldız, "Çok şanssız maçlar oynadık. Kazanamadık, gol atamadık ve alt sıralardaki diğer takımların kazandığını gördük. Gerçekten korkmuştuk ama son dönemde kazanmaya başladık ve nefes aldık" dedi. Sezonu da değerlendiren Dirar, "Bu yıl iyi geçmedi ama olumlu anlamda bir şeyler yaptık. Gelecek yılın daha iyi olacağını umut ediyorum" ifadelerini kullandı.