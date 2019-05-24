Spor Toto Süper Lig PUAN DURUMU! Süper Lig 34. Hafta puan durumu ve maç sonuçları

Spor Toto Süper Lig'de bu hafta oynanacak karşılaşmaların ardından sezon son bulacak. Sezonu Şampiyon bitirmeyi garantileyen takım ise Galatasaray oldu. Süper Lig'in ilk iki sırası belli olurken, 3. Ve 4.'lük mücadeleleri bu akşam oynanan karşılaşmalar ile devam ediyor. Üçüncü sırada bulunan Beşiktaş olası bir puan kaybında yerini 4. Sıradaki Trabzonspor'a kaptırabilir. Öte yandan ligin alt sırası ise adeta yangın yeri durumunda bulunuyor. Kümede kalma mücadelesinde tam 3 takım savaş veriyor. Erzurumspor, Bursaspor ve Göztepe'nin verdiği kümede kalma yarışı Cumartesi ve Pazar oynanacak mücadeler ile belli olacak. Peki, Spor Toto Süper Lig'de puan durumu ve maç sonuçları nasıl? 24 MAYIS SÜPER LİG PUAN DURUMU!

24 MAYIS SPOR TOTO SÜPER LİG PUAN DURUMU!





SÜPER LİG 34. HAFTA FİKSTÜRÜ VE MAÇ SONUÇLARI

24.05.2019 18:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 1 - 1 AYTEMİZ ALANYASPOR

24.05.2019 21:00 BEŞİKTAŞ A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş.

24.05.2019 21:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR - GALATASARAY A.Ş.

24.05.2019 21:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş.

25.05.2019 19:00 ATİKER KONYASPOR - AKHİSARSPOR

26.05.2019 19:00 GÖZTEPE A.Ş. - MKE ANKARAGÜCÜ

26.05.2019 19:00 FENERBAHÇE A.Ş. - ANTALYASPOR A.Ş.

26.05.2019 19:00 İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR - BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR

26.05.2019 19:00 EVKUR YENİ MALATYASPOR - BURSASPOR