Spor Toto Süper Lig güncel PUAN DURUMU | Süper Lig 34. hafta puan durumu ve maç sonuçları

Spor Toto Süper Lig'de nefes kesen kümede kalma yarışı sürüyor. Ligin üst tarafında artık sıralama belli olurken, kümede kalma yarışında ise nefes kesen mücadeleler sürüyor. 33. hafta da oynanan mücadeleler sonucunda Galatasaray şampiyonluk ipini göğüslemeyi başarmış ve 22. şampiyonluk kupasını müzesine götürmüştü. Başakşehir ise ligi ikinci sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi ön elemelerine gitmeye hak kazandı. Son olarak şampiyonluk yarışının içindeki bir diğer takım Beşiktaş ise ligi 3. sırada tamamladı ve Avrupa Ligi'ne doğrudan katılım hakkı elde etti. Süper Lig'in üst sıralarında tablo bu haldeyken, kümede kalma yarışında ise nefes kesen mücadeleler şuanda oynanmaya devam ediyor.

NEFES KESEN KÜME DÜŞME YARIŞI!

Spor Toto Süper Lig'de son haftada 3 takımdan biri ligde kalacak. Göztepe, Bursaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un mücadele verdiği ateş hattında her 3 takımın da matematiksel olarak şansı bulunuyor. Süper Lig'in son haftasında yaşanacak küme düşmeme mücadelesi nefes kesecek.

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