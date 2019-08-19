Beşiktaş transferi bitiriyor: İşte Konoplyanka formülü

BUGÜN NELER OLDU

Sivasspor maçında alınan 3-0'lık mağlubiyet sonrası siyah-beyazlı yönetim transferde teyakkuza geçti.Olumsuz havayı dağıtacak bir isme ihtiyaç olduğuna kesin kanaat getiren yönetim,Taraftarın yolunu gözlediği 29 yaşındaki sol kanat için Schalke'ye 3 milyon Euro teklifle gidilecek. Alman ekibine daha önce 2 milyon Euro'yu uzun taksitlerle ödemeyi öneren ancak kabul görmeyen siyahbeyazlılar, teklifiniBu arada yaz döneminde Schalke'nin kampa dahil etmediği yıldız oyuncunun,Futbolcunun durumunu sorgulayan yönetim, en erken 3 haftaya hazır hale gelebileceğini öğrendi. Konoplyanka'nın takıma dahil edilmesi halinde ilk maçına milli aradan sonra Gazişehir karşısında çıkabileceği teknik heyete iletildi.82 kez milli olup 21 gol atan Konoplyanka,