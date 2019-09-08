EURO 2020 Elemeleri Puan Durumu Tablosu H Grubu: Türkiye kaçıncı sırada?

EURO 2020 Elemeleri'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. A Milli Futbol Takımımız dün akşam H grubundaki beşinci maçında Andorra'yı konuk etti. Beşiktaş Park'ta oynanan mücadeleyi ay yıldızlı ekibimiz Ozan Tufan'ın 89. dakikada attığı golle 1-0 kazandı. Millilerimiz, bir sonraki maçta Moldova'ya konuk olacak. Andorra ise Fransa deplasmanına gidecek. Peki, EURO 2020 Elemeleri H grubunda puan durumu tablosu nasıl şekillendi?
EURO 2020 ELEMELERİ PUAN DURUMU
EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda oynana son maçların ardından puan durumu da büyük merak konusu oldu.
TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?
Dün akşam oynana maçların ardından son puan durumu tablosu şöyle;
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1.FRANSA
|5
|4
|0
|1
|16
|4
|12
|2.TÜRKİYE
|5
|4
|0
|1
|10
|2
|12
|3.İZLANDA
|5
|4
|0
|1
|8
|5
|12
|4.ARNAVUTLUK
|5
|2
|0
|3
|6
|7
|6
|5.MOLDOVA
|5
|1
|0
|4
|2
|13
|3
|6.ANDORRA
|5
|0
|0
|5
|0
|11
|0
MİLLİLERİN MAÇ PROGRAMI
10 Eylül Moldova-Türkiye
11 Ekim Türkiye-Arnavutluk
14 Ekim Fransa-Türkiye
14 Kasım Türkiye-İzlanda
17 Kasım Andorra-Türkiye