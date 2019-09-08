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Elemeleri Tablosu H Grubu: Türkiye kaçıncı sırada?

Elemeleri H Grubu'nda A Milli Futbol Takımımız dün akşam Andorra ile karşı karşıya geldi. Ay yıldızlılar karşılaşmanın son dakikalarında Ozan Tufan'ın attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Bu mücadelenin sonra ermesinin ardından birçok kişi EURO 2020 Elemeleri bilgilerini merak etmeye başladı. Peki, H grubunda son oynanan maçların ardından Türkiye kaçıncı sırada? İşte puan durumu tablosu...

Giriş Tarihi: 8.9.2019 11:42 Güncelleme Tarihi: 8.9.2019 11:50
EURO 2020 Elemeleri Puan Durumu Tablosu H Grubu: Türkiye kaçıncı sırada?

EURO 2020 Elemeleri'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. A Milli Futbol Takımımız dün akşam H grubundaki beşinci maçında Andorra'yı konuk etti. Beşiktaş Park'ta oynanan mücadeleyi ay yıldızlı ekibimiz Ozan Tufan'ın 89. dakikada attığı golle 1-0 kazandı. Millilerimiz, bir sonraki maçta Moldova'ya konuk olacak. Andorra ise Fransa deplasmanına gidecek. Peki, EURO 2020 Elemeleri H grubunda puan durumu tablosu nasıl şekillendi?

EURO 2020 ELEMELERİ PUAN DURUMU

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda oynana son maçların ardından puan durumu da büyük merak konusu oldu.

TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

Dün akşam oynana maçların ardından son puan durumu tablosu şöyle;

Takımlar O G B M A Y P
1.FRANSA 5 4 0 1 16 4 12
2.TÜRKİYE 5 4 0 1 10 2 12
3.İZLANDA 5 4 0 1 8 5 12
4.ARNAVUTLUK 5 2 0 3 6 7 6
5.MOLDOVA 5 1 0 4 2 13 3
6.ANDORRA 5 0 0 5 0 11 0

MİLLİLERİN MAÇ PROGRAMI

10 Eylül Moldova-Türkiye

11 Ekim Türkiye-Arnavutluk

14 Ekim Fransa-Türkiye

14 Kasım Türkiye-İzlanda

17 Kasım Andorra-Türkiye

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