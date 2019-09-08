EURO 2020 Elemeleri Puan Durumu Tablosu H Grubu: Türkiye kaçıncı sırada?

EURO 2020 Elemeleri'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. A Milli Futbol Takımımız dün akşam H grubundaki beşinci maçında Andorra'yı konuk etti. Beşiktaş Park'ta oynanan mücadeleyi ay yıldızlı ekibimiz Ozan Tufan'ın 89. dakikada attığı golle 1-0 kazandı. Millilerimiz, bir sonraki maçta Moldova'ya konuk olacak. Andorra ise Fransa deplasmanına gidecek. Peki, EURO 2020 Elemeleri H grubunda puan durumu tablosu nasıl şekillendi?

EURO 2020 ELEMELERİ PUAN DURUMU

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda oynana son maçların ardından puan durumu da büyük merak konusu oldu.

TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

Dün akşam oynana maçların ardından son puan durumu tablosu şöyle;

Takımlar O G B M A Y P 1.FRANSA 5 4 0 1 16 4 12 2.TÜRKİYE 5 4 0 1 10 2 12 3.İZLANDA 5 4 0 1 8 5 12 4.ARNAVUTLUK 5 2 0 3 6 7 6 5.MOLDOVA 5 1 0 4 2 13 3 6.ANDORRA 5 0 0 5 0 11 0

MİLLİLERİN MAÇ PROGRAMI

10 Eylül Moldova-Türkiye

11 Ekim Türkiye-Arnavutluk

14 Ekim Fransa-Türkiye

14 Kasım Türkiye-İzlanda

17 Kasım Andorra-Türkiye