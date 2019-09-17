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'de stoper alarmı

İngiltere Premier Lig'de son 2 yılın şampiyonu 'de 'den sonra 'un da sakatlanmasıyla stoper bölgesinde sadece Nicolas Otamendi kaldı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 17.9.2019 20:12
Manchester City'de stoper alarmı

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda yarın oynayacakları Shakhtar Donetsk mücadelesi öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Manchester ekibinin teknik direktörü Pep Guardiola, John Stones'un antreman sırasında sakatlandığını ve 4-5 hafta sahalardan uzak kalacağını söyledi.

Bir diğer stoper Laporte'nin de sakat olduğunu ve tek stoperleri kaldığını hatırlatan Guardiola, "Sadece bir stoperle mücadele etmek benim için büyük bir meydan okuma olacak." ifadesini kullandı.

Manchester City'nin sahasında Brighton'u 4-0 yendiği maçta sağ dizinden sakatlanan Laporte'nin 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.

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Manchester City'de stoper alarmı
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