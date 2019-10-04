Yeni Malatyaspor'dan Denizlispor'a 5 gol! - Yeni Malatyaspor 5 - 1 Denizlispor

Süper Lig'in 7. haftasında Denizlispor'u konuk eden Yeni Malatyaspor, sahadan 5-1 üstün ayrıldı.

Süper Lig 7. hafta maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor, Yukatel Denizlispor önünde ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

12. dakikada Guilherme'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta topu kaleci Stackhowiak tokatlarken, pozisyonun devamında Yukatel Denizlispor savunması meşin yuvarlağı kornere göndererek tehlikeyi uzaklaştırdı.

19. dakikada Rodallega'nın ceza sahası içerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Farnolle'den döndü.

24. dakikada Acquah'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde bulunan Chebake savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı. Oyuncuların itirazı üzerine hakem Bülent Birincioğlu, VAR incelemesinin ardından penaltı kararı verdi.

28. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Jahovic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

34. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Yukatel Denizlispor ceza sahası önürde oluşan karambolde topla buluşan Donald, meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlarla buluşturdu: 2-0.

44. dakikada Guilherme'nin sağdan kullandığı kornerde ceza sahası içinde iyi yükselen Sakıb Aytaç'ın kafa vuruşunda, kaleci Stackhowiak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



47. dakikada Yeni Malatyaspor'da sol kanatta topla buluşan Donalt, kale önüne doğru uzun bir pas yaptı. Topa hareketlenen Guilherme istediği gibi vuramayınca gol şansını kaçırdı.



52. dakikada Denizlispor gol için rakip kaleye etkili gelmeye başladı. Misafir takımın ceza alanı dışında başlayan atağında kale önüne atılan topu kaleci Fernolle son anda tokatlayarak uzaklaştırdı.



61. dakikada Yeni Malatyaspor'da sol kanatta Denizlispor defansı arkasına atılan uzun pasta topla buluşan Fofana, Kaleci Stachowiak'ın faulü ile yere düşünce hakem Bülent Birincioğlu penaltı noktasını gösterdi. Topun başına ikinci kez geçen Jahovic kendisinin ikinci takımının ise 3'üncü golünü kaydetti. 3-0



65. dakikada Denizlispor'da ceza sahası içerisinde topla buluşan Rodallega kafa vuruşu ile kaleci Fernolle'nin üzerinde aşırtma yaparak topu ağlarla buluşturdu. 3-1



68. dakikada Guilherme orta sahadan aldığı topu sağ kanattan içeri sürdü ve ceza sahasına pas verdi. Jahovic'in kafa ile vurduğu top üst direkten ağlarla buluştu. 4-1



90. dakikada Guilherme'nin asisti ile ceza alanında topla buluşan Jahovic, defansı çalımlayarak topu ağlara gönderdi. 5-1



Stat: Yeni Malatya



Hakemler: Bülent Birincioğlu xx, Ülker Yaprak xx, Abdullah Bora Özkara xx



Yeni Malatyaspor: Farnolle xxx, Robin xxx, Sakıb xxx (Erkan dk. 84 ?), Chebake xx, Hadebe xxx, Donald xxx (Chaaleli dk. 72 x), Guilherme xxx, Fofana xx (Rahman dk. 73 x), Murat xx, Acquah xxx, Jahovic xxx



Yedekler: Ufuk Ceylan, Özer Özdemir, Ahmed Ildiz, Erkan Kaş, Eren Tozlu, Thievy Bifouma



Teknik Direktör: Sergen Yalçın



Denizlispor: Stachowiak x, Bergdich x, Oğuz x, Sapunaru x, Lopes x, Radoslaw x, Sackey x (Ismail dk. 46 x), Zeki x, Rodallega x, Barrow x (Sacko dk. 75 x), Olcay x (Oscar dk. 66 xx)



Yedekler: Tolgahan Acar, Kerem Can Akyüz, Mustafa Yumlu, Sedat Şahintürk, Recep Niyaz, Marc Kibong Mbamba, Burak Çalık



Teknik Direktör: Yücel İldiz



Goller: Jahovic (dk. 28, 61 pen., 68 ve 90), Donalt (dk. 34) (Y.Malatyaspor), Rodallega (dk. 65) (Denizlispor)



Sarı Kartlar: Sakıb, Chaaleli (Y.Malatyaspor), Lopes, Sapunaru, Oğuz, Stachowiak (Denizlispor)