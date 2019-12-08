Süper Lig puan durumu 2019-2020! | Süper Lig güncel puan durumu tablosu 14. hafta

Süper Lig'de 14. hafta, Kayserispor Rizespor maçının ardından tamamlanacak. Pazar günü oynanan maçların ardından puan durumu tablosu yeniden şekillendi. Lider Sivasspor, Yeni Malatyaspor karşısında galibiyet serisini sürdürdü. Haftaya üçüncü başlayan Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında Umut Nayir'in son dakika golüyle üç puana ulaştı ve Başakşehir'in de puan kaybetmesiyle ikinci sıraya yerleşti. Zirve yarışındaki Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray da üç puan alarak iddiasını sürdürdü. İşte, Süper Lig 14. hafta güncel puan durumu tablosu...

2019-2020 GÜNCEL SÜPER LİG PUAN DURUMU TABLOSU 14. HAFTA