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2019-2020! | Süper Lig güncel puan durumu tablosu 14. hafta

'de 14. hafta maçları devam ederken, tablosu da yeniden şekillendi. Lider Sivasspor, Yeni Malatyaspor karşısında tökezlemeyerek 1. sıradaki yerini korudu. Öte yandan, haftaya üçüncü sırada başlayan Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında attığı son dakika golü ve Başakşehir'in puan kaybı yaşamasının ardından ikinci sıraya yerleşti. Şampiyonluk yarışında olan ekiplerden Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray da haftayı galibiyetle kapattı. Süper Lig'de 14. hafta, Kayserispor ile Rizespor arasında oynanacak maçın ardından tamamlanacak. İşte, Pazar günü oynanan maçların ardından Süper Lig güncel puan durumu tablosu...

Giriş Tarihi: 8.12.2019 23:03
Süper Lig puan durumu 2019-2020! | Süper Lig güncel puan durumu tablosu 14. hafta

Süper Lig'de 14. hafta, Kayserispor Rizespor maçının ardından tamamlanacak. Pazar günü oynanan maçların ardından puan durumu tablosu yeniden şekillendi. Lider Sivasspor, Yeni Malatyaspor karşısında galibiyet serisini sürdürdü. Haftaya üçüncü başlayan Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında Umut Nayir'in son dakika golüyle üç puana ulaştı ve Başakşehir'in de puan kaybetmesiyle ikinci sıraya yerleşti. Zirve yarışındaki Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray da üç puan alarak iddiasını sürdürdü. İşte, Süper Lig 14. hafta güncel puan durumu tablosu...

2019-2020 GÜNCEL SÜPER LİG PUAN DURUMU TABLOSU 14. HAFTA

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