24 Erzincanspor - Beşiktaş canlı izle!.. İlk 11'ler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında 3. Lig 1. Grup temsilcisi 24 Erzincanspor, Süper Lig devi Beşiktaş'ı konuk ediyor. Mustakil Atletizm Pisti Sahası'nda saat 13.00'te başlayacak karşılaşmayı Kutluhan Bilgiç yönetecek. Bilgiç'in yardımcılıklarını Murat Şener ve Selahattin Altay yapacak. 24 Erzincanspor - Beşiktaş maçını A Spor ve Sabah.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz...

24 ERZİNCANSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!



Takımların ilk 11'leri belli oldu...

24 ERZİNCANSPOR: Süleyman Kasap, Yunus Emre Çakır, Enes Subaşı, Hüseyin Erol, Abdurrahman Canlı, Hüseyin Çiray, Ayhan Gürbüz, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Emre Tok, Halil Yılmaz, Ali Öztürk

Yedekler: Mustafa Talha Özbay, Berke Tulpar, Tugay Kırcalı, Uğurcan Bekçi, Mümin Talip Pazarlı, Burak Aydın, Osman Şahin

BEŞİKTAŞ: Utku Yuvakuran, Kerem Kalafat, Erdoğan Kaya, Necip Uysal, Rıdvan Yılmaz, Erdem Seçgin, Oğuzhan Özyakup, Orkan Çınar, Muhayer Oktay, Tyler Boyd, Umut Nayir

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Doğukan Özkan, Rebocho, Domagoj Vida, Jeremain Lens, Kartal Yılmaz, Abdoulay Diaby, Güven Yalçın, İlkay İşler