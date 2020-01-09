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'da gelecek sezonun planı hazır! Henry Onyekuru’nun forması Kılınç'a

Nijeryalı yıldız Henry Onyekuru'yu yarım sezon kiralayan , gelecek sezon sol kanatta yaşanacak boşluğu Demir Grup Sivasspor'un başarılı oyuncusu Kılınç ile dolduracak. Onyekuru'nun ayrılığı sonrası bu sezon yaşadığı sıkıntıyı bir kez daha yaşamak istemeyen asrı kırmızılılar Kılınç için bonservis bedeli ödemeyecek.

MEHMET ÖZCAN Futbol
Giriş Tarihi: 9.1.2020
Galatasaray'da gelecek sezonun planı hazır! Henry Onyekuru’nun forması Emre Kılınç'a

Henry Onyekuru'yu kiralayan G.Saray, sol açık sorununu geçici olarak çözdü. Kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek Nijeryalı, bonservisine sahip Monaco'ya geri dönecek. Onyekuru ile G.Saray'ı tekrar buluşturan menajer William D'Avila, sezon sonunda da Emre Kılınç'ı G.Saray'a getirecek.

6 gol, 5 asistle Sivasspor'un liderliğinde önemli rol oynayan Emre, sezon sonu bitecek sözleşmesini uzatmadı. Sivas'la temasa geçen G.Saray, "Devre arasında satmıyoruz" yanıtını alınca 5 ay bekleme kararı aldı.

Emre ile anlaşan sarı-kırmızılılar, Mayıs sonu ayrılacak Onyekuru'nun boşluğunu dolduracak. Onyekuru gibi gerçek yeri sol açık olan Emre için Galatasaray bonservis bedeli ödemeyecek.

Geçen sezon Rodrigues'i Suudi Arabistan'a götürüp oyuncusu Onyekuru'nun Galatasaray'da önünü açan menajer D'Avila, bu kez de Onyekuru sonrasında doğacak sorunu menajerliğini yaptığı bir başka oyuncu Emre Kılınç'la önledi.

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Galatasaray'da gelecek sezonun planı hazır! Henry Onyekuru’nun forması Emre Kılınç'a
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