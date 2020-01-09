İşte her yönüyle Fenerbahçe'nin yeni transferi Simon Falette

Fenerbahçe devre arası transfer döneminin ilk hamlesini yaptı. Sarı-lacivertliler, Eintracht Frankfurt'un Gineli stoperi Simon Falette'yi satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın talebi doğrultusunda sol ayaklı stoper arayışına giren F.Bahçe, Roma'dan Jesus, Hertha Berlin'den Torunarigha ve Frankfurkt'tan Falette'yi gündemine almıştı. Jesus'un maliyeti, Torunarigha'nın kulübünün talepleri nedeniyle anlaşma sağlanamadı ve Falette'de karar kılındı. Dün İstanbul'a gelen Gineli stoper, sağlık kontrollerinin ardından imzayı attı.

ARAYA GİRMEDE EN İYİSİ

Sol ayaklı bir stoper olan ve sol bekte de oynayan Falette'nin transferi taraftarı pek memnun etmedi ancak rakamlar oyuncunun Süper Lig için uygun olduğunu gözler önüne seriyor. 27 yaşındaki Gineli, geçtiğimiz yıl Bundesliga'da sergilediği performans değerleri ile Süper Lig'de bu sezon ortaya konulan performansların çok önünde. Comparisonator verilerine göre araya girme ortalamasında ligimizin değerlerinde en iyi isim olan Falette, başarılı defansif aksiyon değerinde 3, şuta neden olan top kaybı sayısında 4, top kazanmada ise 5. sıraya adını yazdırdı. Bu sezon ise Frankfurt formasıyla sadece 1 maçta 90 dakika görev aldı.

TARAFTAR BEĞENMEDİ

Falette imzayı attı, sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada isyan bayrağını açtı. Oyuncu için yapılan bazı yorumlar şöyleydi: "Falette yerine altyapıdan birini koymak daha mantıklı olurdu. Ne vereceği belli olmayan adam yerine kendi öz kaynağına yatırım yapmış olurdun." "Neyse Kjaer'in Simonunu almışlar :)." "Falette isme bak yönetim gibi tam felaket." "İkinci bir Rami vakası." "An itibariyle Türkiye'deki en iyi sol ayaklı stoper Simon Falette, konu kapanmıştır."