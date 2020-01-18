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Gaziantep FK - maçı sonrası 'den flaş yorumu!

Futbol yorumcusu , Süper Lig'in 18. haftasında 'nin deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmayı yorumladı. Dilmen, 'nin 90+4'te kırmızı kart görerek cezasını gelecek hafta oynanacak olan Medipol Başakşehir maçı yerine Kayserispor ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçında çekecek olmasıyla ilgili olarak da çarpıcı ifadeler kullandı.

Giriş Tarihi: 18.1.2020 22:24 Güncelleme Tarihi: 18.1.2020 22:46 ABONE OL
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı sonrası Rıdvan Dilmen'den flaş Vedat Muriqi yorumu!

Süper Lig'in 18. haftasında , deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup ederek son 4 maçta 3. galibiyetini aldı. Karşılaşmaya 90+4'te 'nin kırmızı kart görmesi damga vurdu. Kırmızı kart görmeseydi gelecek hafta oynanacak Medipol Başakşehir maçında cezalı duruma düşecek olan Muriqi kırmızı kartla, Kayserispor ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçında cezasını çekecek ve Medipol Başakşehir maçında görev alabilecek. , Muriqi'nin kırmızı kart görmesiyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

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Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı sonrası Rıdvan Dilmen'den flaş Vedat Muriqi yorumu!
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