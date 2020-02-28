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İşte ! Kim kaçıncı sırada? Hangi takım kiminle oynayacak?

'de 24. haftaya girilirken, şampiyonluk yarışı iyice kızışmış durumda. 23. hafta geride kalırken Avrupa'daki tek temsilcimiz lider konumda bulunuyor. ise maç eksiği ile ikinci sırada bulunuyor. Fırtınası ertelenen karşılaşmasını kazanması halinde liderliği ele geçirecek. Ligde 3. sırada ise son haftalarda yakaladığı inanılmaz çıkışla dikkat çeken bulunuyor. Galatasaray ve Trabzonspor ile aynı puana sahip ise 4. sırada yer alıyor. Bu hafta ligde 5. sırada bulunan ile 7. sırada bulunan karşılaşacak. ise ligde son Galatasaray yenilgisi ile 6. sıraya kadar geriledi. İşte detaylı ...

Giriş Tarihi: 28.2.2020 11:45 Güncelleme Tarihi: 28.2.2020 11:53 ABONE OL
İşte Süper Lig puan durumu! Kim kaçıncı sırada? Hangi takım kiminle oynayacak?

Süper Lig'de 24. hafta Alanyaspor - Beşiktaş karşılaşması ile başlayacak. Ligde son olarak Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmada iyi bir futbol ortaya koyan Beşiktaş, son dakikada gelen gole engel olamayınca mücadele 2-2 sona ermişti.

Ligde 7. sırada bulunan Beşiktaş, bugün rakibi Alanyaspor'u mağlup etmesi halinde 5. sırada bulunan rakibinin üzerine çıkacak. Ancak Antalyaspor deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe sahadan 3 puanla ayrılırsa Beşiktaş 6. sıraya gerileyecek.

Şampiyonluğun en büyük adaylarından lider Başakşehir, bu hafta Gaziantep deplasmanına çıkacak. Trabzonspor, Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Galatasaray da evinde Hamza Hamzaoğlu ile çıkışa geçen Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Ligin ilk yarısında açık ara liderken 4. sıraya kadar gerileyen Sivasspor ise Ankaragücü deplasmanında 3 puan arayacak.

Süper Lig puan durumu şu şekilde;

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İşte Süper Lig puan durumu! Kim kaçıncı sırada? Hangi takım kiminle oynayacak?
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