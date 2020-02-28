Süper Lig'de 24. hafta Alanyaspor - Beşiktaş karşılaşması ile başlayacak. Ligde son olarak Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmada iyi bir futbol ortaya koyan Beşiktaş, son dakikada gelen gole engel olamayınca mücadele 2-2 sona ermişti.

Ligde 7. sırada bulunan Beşiktaş, bugün rakibi Alanyaspor'u mağlup etmesi halinde 5. sırada bulunan rakibinin üzerine çıkacak. Ancak Antalyaspor deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe sahadan 3 puanla ayrılırsa Beşiktaş 6. sıraya gerileyecek.

Şampiyonluğun en büyük adaylarından lider Başakşehir, bu hafta Gaziantep deplasmanına çıkacak. Trabzonspor, Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Galatasaray da evinde Hamza Hamzaoğlu ile çıkışa geçen Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Ligin ilk yarısında açık ara liderken 4. sıraya kadar gerileyen Sivasspor ise Ankaragücü deplasmanında 3 puan arayacak.

Süper Lig puan durumu şu şekilde;