Konyaspor’da tehlike çanları çalıyor

BUGÜN NELER OLDU

Küme düşme hattındaki kritik maçta İttifak Holding Konyaspor ile Kasımpaşa berabere kaldı., maça da hızlı başlayan taraf olurken oyunun kontrolünü de belli bölümlerde elinde tuttu. Kasımpaşa'nın hızlı hücumlarla gol aradığı mücadelede iki takımın da 'üzerine kurulu oyun planı maçı da yavaşlattı.Geçtiğimiz hafta kritik 3 puan ile nefes alan Kasımpaşa kritik deplasmandan da 1 puanla dönerken,Maç öncesinde oyuncular yerine tek tek şehitlerimizin isimleri okunurken, tüm tribünlerdiye bağırdı. Skorbordda ise şehitlerimizin fotoğrafları yer aldı.