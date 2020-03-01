Konyaspor’da tehlike çanları çalıyor

Küme düşme hattındaki kritik maçta İttifak Holding Konyaspor ile Kasımpaşa berabere kaldı. Son 5 maçında galibiyet yüzü göremeyen ev sahibi
, maça da hızlı başlayan taraf olurken oyunun kontrolünü de belli bölümlerde elinde tuttu. Kasımpaşa'nın hızlı hücumlarla gol aradığı mücadelede iki takımın da 'kaybetmemek'
üzerine kurulu oyun planı maçı da yavaşlattı. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen ikinci yarıda iki takım da net fırsat bulamazken mücadele de 0-0 sona erdi.
Geçtiğimiz hafta kritik 3 puan ile nefes alan Kasımpaşa kritik deplasmandan da 1 puanla dönerken, Konyaspor'un düşüşü devam etti.
FUTBOLCULAR DEĞİL ŞEHİTLERİMİZ ANONS EDİLDİ
Maç öncesinde oyuncular yerine tek tek şehitlerimizin isimleri okunurken, tüm tribünler "Burada"
diye bağırdı. Skorbordda ise şehitlerimizin fotoğrafları yer aldı.