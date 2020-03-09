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Tottenham'da forma giyen Bergwijn sakatlandı

Portekizli teknik adam yönetimindeki ekibinde, sakat futbolculara bir yenisi eklendi. Kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Hollandalı futbolcunun ligde Burnley ile oynanan maçta sol sakatlandığı ve tedavisine başlandığı kaydedildi.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 9.3.2020 20:41 Güncelleme Tarihi: 9.3.2020 20:48 ABONE OL
Tottenham'da forma giyen Bergwijn sakatlandı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giyen Steven Bergwijn, ayak bileğinden sakatlandı.

Portekizli teknik adam Jose Mourinho yönetimindeki Londra ekibinde, sakat futbolculara bir yenisi eklendi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Hollandalı futbolcunun ligde Burnley ile oynanan maçta sol ayak bileğinden sakatlandığı ve tedavisine başlandığı kaydedildi.

Tottenham'da Harry Kane, Heung-min Son, Moussa Sissoko ve Juan Foyth'un sakatlıkları devam ediyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında yarın deplasmanda Leipzig ile karşılaşacak başkent temsilcisi, hafta sonunda ise sahasında Manchester United'ı ağırlayacak.

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Tottenham'da forma giyen Bergwijn sakatlandı
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