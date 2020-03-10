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ile yollarını ayırdı

1. Lig'de 'e çıkma yarışı veren ve ikinci sırada bulunan Erzurumspor'da ile yollar ayrıldı. BB Erzurumspor Erkan Sözeri yönetiminde son iki maçta önce Hatayspor ile deplasmanda berabere kalmış ardından da evinde Karagümrükspor'a 3-1'lik skorla kaybetmişti. 46 puanlı BB Erzurumspor, lider Hatayspor'un 4 puan gerisinde.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 10.3.2020 21:06 ABONE OL
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Erkan Sözeri ile yollarını ayırdı

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör Erkan Sözeri ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

Mavi-beyazlı kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, Erkan Sözeri ile olan sözleşmenin karşılıklı anlaşmaya varılarak sona erdirildiği belirtildi.

Sözeri'nin sözleşmesinde tazminat maddesi olmadığı ve kendisinin de herhangi bir talepte bulunmadığının aktarıldığı açıklamada, "Takımımıza emekleri için teşekkür ediyor, hocamıza bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Erzurum temsilcisi, TFF 1. Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'e 3-1 mağlup olmuştu.

BAŞAKŞEHİR'DE FLAŞ AYRILIK!

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Büyükşehir Belediye Erzurumspor Erkan Sözeri ile yollarını ayırdı
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