Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk açıkladı! Crivelli...

UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir ile Kopenhag karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı temscilcimiz 1-0 kazandı.

Turuncu-lacivertli ekipte maçın ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Okan Buruk, "Bizi istediğimiz yerde tutucak bir galibiyet, inşallah turu atlayan taraf biz oluruz. 4-4-2'nin savunmasını ve hücumunu iyi oynayan bir takım. Net bir pozisyonları yok, bize de pozisyon vermediler. Penaltı ile beraber avantajlı konuma geçtik, turu geçmek istiyoruz" diye konuştu.

CRIVELLI'DE YIRTIK VAR

Karşılaşmanın 73. dakikasında sakatlanan Enzo Crivelli'nin durumuna da değinen Buruk, "Bizde hücumda pozisyon bulmalıydık, orada hücum yapmak isteyeceklerdir, daha iyi işler yapacağımızı düşünüyorum. Enzo'nun sağlık durumuna bakarsak, kötü diyebilirim. Arka adelesinde yırtık var, kısa vadede dönmesini zor görüyorum. Trabzonspor ve Alanyaspor maçlarını kaçıracağını, milli maç arası sonrası dönebileceğini düşünüyorum" dedi.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR RÖVANŞ ÖNCESİ AVANTAJI KAPTI! MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 1-0 KOPENHAG