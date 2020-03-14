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, 'yi yendi! Galatasaray 80-77 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU)

Herbalife Nutrition 'nin 21. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği 'yi 80-77 yendi. Sarı-kırmızılı ekip bu sonuçla üst üste 6. galibiyetini aldı.

Giriş Tarihi: 14.3.2020 14:56 Güncelleme Tarihi: 14.3.2020 15:18 ABONE OL
Galatasaray, Fenerbahçe'yi yendi! Galatasaray 80-77 Fenerbahçe MAÇ SONUCU

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi ağırladı. Galatasaray, müsabakadan 80-77'lik galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, sarı-lacivertli ekibin 8 maçlık galibiyet serisini bitirdi. Öte yandan Galatasaray, üst üste 6. kez parkeden galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray, son dönemde ezeli rakibine karşı üstünlük kurmayı başardı. Futbolda, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 20 yıl sonra yenen Galatasaray, Erkekler Basketbol Ligi'nde ise 9 yıl sonra deplasmanda kazanmıştı.

Salon: Ahmet Cömert
Hakemler: Orkun Yurtdaş xx, Göksun Öz xx, Umut Özgün Ergin xx
Galatasaray: Işıl Alben xx 4, Hartley xxxx 29,Meltem Yıldızhan xx 2, Tilbe Şenyürek xx 12, Stankovic xx 11, Macaulay xxx 16, Sinem xx 2, Şerife xx4
Başantrenör: Efe Güven
Fenerbahçe: Olcay Çakır xx 4, Iagupova xxx 24, Zandalasini xx 11, Tuğçe Canıtez xx 3, Williams xxx 17, Ayşe xx 5, Gray xx 2, Stokes xx 9
Başantrenör: Victor Lapena

1. periyot: 18-18
Devre: 42-39 (Galatasaray lehine)
3. periyot: 64-58 (Galatasaray lehine)

5 faul: Hartley (Galatasaray)

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Galatasaray, Fenerbahçe'yi yendi! Galatasaray 80-77 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU)
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