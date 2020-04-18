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İşte Lemina'nın en iyi 11'i! 'dan 2 isim...

'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Lemina, birlikte oynadığı en iyi 11'i açıkladı. Sarı-kırmızılıların hesabında paylaşılan videoda Lemina, forvete Falcao'yu koydu. Başarılı futbolcu olarak ise 'i seçti.

Giriş Tarihi: 18.4.2020 14:57 Güncelleme Tarihi: 18.4.2020 14:57 ABONE OL
İşte Lemina'nın en iyi 11'i! Galatasaray'dan 2 isim...

Galatasaray'ın Gabonlu futbolcusu Mario Lemina kariyerinde birlikte oynadığı favori 11'ini açıkladı. Takıma Galatasaray'dan takım arkadaşı Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'yu alan Lemina, teknik direktör olarak da Fatih Terim'i seçti.

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Mario Lemina'nın kariyeri boyunca birlikte oynadığı futbolculardan oluşturduğu favori 11'ini açıkladı. Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından paylaşılan video ile en iyi 11'i açıklayan Lemina kadrosuna Gianluigi Buffon, Daniel Alves, Virgil van Dijk, Giorgio Chiellini, Benjamin Mendy, Miralem Pjanic, Paul Pogba, Giannelli Imbula, Paulo Dybala, Dimitri Payet ve Radamel Falcao'yu seçti. Gabonlu futbolcu 4-3-3 formatında belirlediği takımın teknik direktörünü de Fatih Terim yaptı.

26 yaşındaki futbolcu, Fatih Terim için, "İmparator Fatih Terim. Bugüne kadar kendimi en çok geliştirdiğim hocam kendisi" yorumunda bulundu.

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İşte Lemina'nın en iyi 11'i! Galatasaray'dan 2 isim...
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