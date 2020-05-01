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hastaneye kaldırıldı

Başkanı , şiddetli baş dönmesi ve halsizlik şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. İki ünite kan verilen Cengiz’in pazartesiye kadar gözetim altında tutulacağı bildirildi

Giriş Tarihi: 1.5.2020 ABONE OL
Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz dün akşam hastaneye kaldırıldı. Şiddetli baş dönmesi, halsizlik ve yorgunluk şikayetleriyle Maslak Acıbadem Hastanesi'ne götürülen Cengiz'e ilk olarak Koronavirüs testi yapıldı. Testin sonucu negatif çıkan başkan Cengiz'e iki ünite kan verildi. İleri derecede tetkikleri bugün yapılacak olan Mustafa Cengiz'in, pazartesi gününe kadar hastanede gözetim altında tutulacağı bildirildi.Sarı-kırmızılı kulüp, "Başkanımızın teşhis ve tedavi süreciyle ilgili gelişmeler, gerektiğinde kamuoyuyla paylaşılacaktır. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz" açıklamasını yaptı. Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri ile Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Galatasaray camiasına ve başkan Mustafa Cengiz'e 'geçmiş olsun' dileğinde bulundular.
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Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı
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