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’dan için geçmiş olsun mesajı

İspanya'nın köklü kulübü , geçirdiği beyin ameliyatı sonrası yoğun bakıma alınan Galatasaray Kulübü Başkanı için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 7.5.2020 22:54 ABONE OL
Barcelona’dan Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'nın Türkçe yayın yapan sosyal medya hesabından beyin ameliyatı geçiren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun dilekleri iletildi.

İspanyol ekibi Barcelona'dan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun mesajı geldi. Katalan ekibinin Türkçe yayın yapan sosyal medya hesabından beyin ameliyatı olduktan sonra yoğun bakımda tutulan sarı-kırmızılı takımın Başkanı Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun mesajı gönderildi. Barcelona Türkçe hesabından "Çok geçmiş olsun Galatasaray. Başkana acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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Barcelona’dan Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı
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